Заборона пластикових пакетів в Україні - на закупи з власною тарою?

Українським споживачам та торговцям тепер доведеться змінювати свої звички - товар у тонкий пластиковий пакет більше не запакуєш. Від 10 грудня набуває чинності відповідний закон, який забороняє розповсюдження в роздрібній торгівлі, громадському харчуванні та при наданні послуг надтонких та тонких пластикових пакетів. Залишаться в обігу до 1 січня 2023 року тільки ті надтонкі пакети, що є первинною упаковкою для риби, м’ясопродуктів та сипучих продуктів. Пакети з більш грубого пластику можна буде тільки продавати, а не роздавати безкоштовно. При цьому їхня ціна встановлюватиметься урядом.

Хто не змінить звичку, заплатить дорого

Законодавець надав час на пристосування до нових правил. Якщо упродовж наступних трьох місяців хтось свої звички не змінить, то, починаючи від березня, за порушення доведеться розплачуватися: закон передбачає запровадження штрафів від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення впродовж трьох років - від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів. Безоплатне ж розповсюдження дозволених для використання пластикових пакетів каратиметься штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення - від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів.

У деяких крамницях в Україні вже відмовилися від пластикових пакетів, як, наприклад, у цьому супермаркеті у Львові

Відповідальність за утилізацію використаних пластикових пакетів покладається на заклади торгівлі, послуг та громадського харчування. Від початку дії заборони вони мають їх утилізовувати власним коштом.

Висловлюється сподівання, що таке обмеження використання пластикових пакетів допоможе зменшити обсяги пластикового сміття в Україні. Як стверджують автори закону, щороку мешканці країн Євросоюзу в середньому споживають до 90 поліетиленових пакетів, тоді як кожен українець близько 500. І лише шість відсотків з них надходять на переробку.

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Супермаркети переорієнтовуються, продавці на базарах розгублені

На першому етапі обмеження обігу пластикових пакетів це стосуватиметься насамперед торговельних мереж і крамниць, де харчі й товари часто пакували в безплатні для покупців надтонкі пакети. "Ми вже почали вилучати безкоштовні пакети з торгівельного залу", - каже в розмові з DW менеджерка супермаркету однієї з київських торгівельних мереж Олена Кайдашова. Водночас вона не приховує й критики: "У нас немає закону про поводження з відходами, і тому державі легше заборонити пластикові пакети, ніж плекати культуру споживання і переробки".

А от дрібні торговці на сільськогосподарських ярмарках демонструють більшу розгубленість. Багато хто не знає, чим тепер замінити так звані "маєчки", як торговці називають надтонкі пластикові пакети невеликого розміру з ручками, і скаржаться на брак інформації та підтримки з боку держави. "Чув по телевізору, що нам пропонуватимуть перейти на біорозкладні пакети. Але "маєчка" коштує 30 копійок, а такий самий біорозкладний пакет гривню", - пояснив DW фермер з Черкащини, який привіз свій товар на один з базарів у Києві. Продавці молочних виробів та засолених овочів кажуть, що проситимуть покупців, аби ті тепер приносили власний посуд.

Виробники пластику готуються до змін

Чи зазнають збитків виробники пластику? Директорка компанії з виробництва пластикових пакетів "Чернігів Пекедж" Олена Калініченко каже, що збитків зазнають не всі. "Технологія нашого підприємства дозволяє виробляти і пластикові, і біорозкладні пакети. Ми можемо хоч завтра переорієнтувати своє виробництво", - стверджує Калініченко.

Заборона пластикових пакетів - лише перший кроку до культури поводження з відходами і циркулярної економіки в Україні, вважають екологи

Автори закону про обмеження обігу пластикових пакетів зазначили, що їхньою мотивацією було наближення України до європейських норм споживання полімерів. "Чернігів Пекедж" є одним з трьох підприємств в Україні, що сертифіковані за європейськими стандартами. Це підприємство виробляє також упаковку з непридатної для приготування їжі органічної сировини. За словами Калініченко, останні три роки її підприємство виробляє біорозкладні пакети, що вироблені з кукурудзяного крохмалю з домішками мономерних сполук.

Але навіть такі пакети не розкладатимуться самі собою, і їх треба компостувати, а не просто викидати в смітники, каже Калініченко. Звичайний викинутий у смітник поліетиленовий пакет розкладатиметься у природі сотні років. Натомість біорозкладний пакет може за півроку розкластися на безпечну для довкілля субстанцію, якщо його закопати у землю для компостування, каже Калініченко. Тих, хто користуватиметься не біорозкладними, а дозволеними полімерними пластиковими пакетами з товстими стінками, директорка закликає дотримуватися трьох правил: якщо можеш - не використовуй, якщо використовуєш - користуйся доки не порветься, а тоді відсортуй і здай на переробку.

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Перший крок до культури поводження з відходами і циркулярної економіки

Київська станція з прийому вторинної сировини громадської організації "Україна без сміття" безкоштовно приймає на переробку 45 видів неорганічних побутових відходів. Серед них - поліетиленові пакети, які скеровуються до переробних підприємств, які і досі змушені купувати відходи закордоном. "Ми за те, щоб максимально скоротити використання поліетиленових пакетів. Багаторазова переробна тара та біорозкладні пакети - ось альтернатива, яка вже доступна", - сказала DW менеджерка з комунікацій цієї організації Ганна Яблучна.

Натомість екологиня з Харкова, голова Центру громадських та медійних ініціатив Ганна Прокаєва застерегла, що лише один вид біорозкладних пакетів, з маркуванням OK Compost Home, придатний для домашнього компостування. Натомість біорозкладні пакети OK Compost Industrial потребують компостування на спеціальних заводах, яких в Україні ще нема. "Заборона безкоштовних тонких пакетів і запровадження біорозкладних це лише початок. Сподіваюся, звиклий до бездумного споживання пластику український споживач буде менше купувати пакетів, коли всі вони стануть платними, але це тільки перший крок до культури поводження з відходами і циркулярної економіки", - сказала Прокаєва.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Об'єкт колекціонування Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Упаковка для подарунків Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Дизайнерські пакети Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Пластикові пакети й музична історія Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Місія, яку виконати неможливо Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Міна сповільненої дії Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Символ статусу На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Повна заборона не за горами Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки. Автор: Гайке Мунд

