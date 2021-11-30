В Україні з 10 грудня заборонять використання безкоштовних пластикових пакетів

З 10 грудня в Україні набирає чинності заборона використання безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування, повідомляє пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у вівторок, 30 листопада. Пакети продаватимуть за ціною від двох до трьох гривень.

Це рішення стосуватиметься магазинів, супермаркетів, аптек, закладів харчування та інших закладів сфери надання послуг. Порушення заборони безоплатного розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума штрафу становитиме від 3400 до 8500 гривень.

Мета - зменшити пластикові відходи

Обмеження запроваджують для запобігання утворенню пластикових відходів, йдеться на сайті міністерства. Там також зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Заборона поки не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі, що призначені для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду. Цей виняток діятиме до 2023 року.

Нагадаємо, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Зазначимо, що майже у всіх країнах ЄС заборонене використання безкоштовних пластикових пакетів.