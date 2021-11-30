 В Україні з 10 грудня заборонять використання безкоштовних пластикових пакетів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні з 10 грудня заборонять використання безкоштовних пластикових пакетів

З 10 грудня в українських магазинах одноразові пластикові пакети не розповсюджуватимуть безкоштовно - вони коштуватимуть до трьох гривень. Це має вплинути на зменшення пластикових відходів.

Учасниця протесту за обмеження використання пластикових пакетів, травень 2019 року

Учасниця протесту за обмеження використання пластикових пакетів, травень 2019 року

З 10 грудня в Україні набирає чинності заборона використання безкоштовних пластикових пакетів у сфері обслуговування, повідомляє пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у вівторок, 30 листопада. Пакети продаватимуть за ціною від двох до трьох гривень.

Це рішення стосуватиметься магазинів, супермаркетів, аптек, закладів харчування та інших закладів сфери надання послуг. Порушення заборони безоплатного розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума штрафу становитиме від 3400 до 8500 гривень.

Мета - зменшити пластикові відходи

Обмеження запроваджують для запобігання утворенню пластикових відходів, йдеться на сайті міністерства. Там також зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Заборона поки не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі, що призначені для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду. Цей виняток діятиме до 2023 року.

Нагадаємо, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Зазначимо, що майже у всіх країнах ЄС заборонене використання безкоштовних пластикових пакетів.

Дивитись відео 01:25

Заборона поліетиленових пакетів у світі: де і які штрафи (09.01.2020)

Реклама

Докладно

Оксана Линів влітку у Львові відкрила скульптурну алегоричну композицію до 230-річчя Франца Ксавера Моцарта

Пристрасті довкола скульптури сина Моцарта по-львівськи

У Львові точаться дискусії щодо скульптури молодшого сина Моцарта.  

Валюта євро

Інфляція в Єврозоні сягнула історичного максимуму

Річний рівень інфляції в Єврозоні злетів до найвищого показника з 1997 року.  