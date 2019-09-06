Німецький Бундестаг ухвалив заборону пластикових пакетів

Німецькі супермаркети з 2022 року не пропонуватимуть покупцям пластикові пакети. Відповідну заборону німецький Бундестаг ухвалив на засіданні у четвер, 26 листопада, повідомляє агентство новин dpa. Уряд Німеччини підготував відповідний законопроєкт у листопаді минулого року.
Після перехідного періоду, який за наполяганням роздрібної торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15-ти до 50 мікрометрів будуть заборонені. Як правило, саме такі пакети пропонують на касах у крамницях. Не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.
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"Пластиковий пакет є втіленням нераціонального використання ресурсів", - заявила міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze), яка ініціювала відповідний законопроєкт. За її словами, хорошими альтернативами пластиковим пакетам є корзини для покупок, матерчаті сумки, які можна прати, а також судки багаторазового використання для купівлі свіжих м'ясних та молочних виробів.
"Символічна заборона"
В організації із захисту довкілля WWF вважають, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.
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Розкритикували урядовий законопроєкт як недостатній і представники фракцій Лівої партії та Зелених у Бундестазі. Речниця з питань захисту довкілля Зелених Беттіна Гоффман (Bettina Hoffmann) заявила, що це - лише крапля в морі. За її словами, таким "мінізаконом не вдасться зупинити тренд до одноразової упаковки".
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Праворадикали з "Альтернативи для Німеччини" та вільні демократи натомість вважають заборону пластикових пакетів невиправданим втручанням у ринок без видимих переваг для довкілля.
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Об'єкт колекціонування
Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Упаковка для подарунків
Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Дизайнерські пакети
Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Пластикові пакети й музична історія
Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Місія, яку виконати неможливо
Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Міна сповільненої дії
Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Символ статусу
На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.
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"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету
Повна заборона не за горами
Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.
Автор: Гайке Мунд
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Заощаджуйте воду - закривайте кран
Коли ми чистимо зуби або миємо руки, часто залишаємо кран увімкненим, замість того, щоб закрити його. Згідно із дослідженням університету Ольденбурга, під час чищення зубів ми марнуємо до 12 літрів найкращої питної води.
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Душ замість ванни
Набираючи повну ванну, ми використовуємо близько 140 літрів води. Тоді як приймаючи душ - лише близько 20 літрів за хвилину. За підрахунками Спілки охорони довкілля та природи Німеччини, відмовившись від прийому ванни, родина з чотирьох людей може заощадити більше 300 євро на рік на електриці та воді.
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Правильне провітрювання
Замість того, щоб надовго відкривати вікно, краще варто провітрювати приміщення кілька хвилин, але кожні дві-три години. У такий спосіб, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), у холодну пору року можна зекономити до 70 євро.
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Відмовитися від батарейок
Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.
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Повністю відключати електропристрої
Електронні пристрої слід вимикати повністю, а не лише за допомогою пульта - такі рекомендації екологічного об’єднання NABU. Інакше вони і надалі споживатимуть електроенергію в режимі очікування. Переконатися у тому, що пристрої більше не споживають енергію, можна за допомогою перехідника, який вимикається.
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Закривати кришку
Готуючи обід, використовуйте каструлю з відповідною кришкою, радять у WWF. У цьому випадку споживається до 65 відсотків менше електроенергії або газу, оскільки "неправильна" кришка або її відсутність легше пропускає тепло. Також для приготування їжі завжди радять використовувати посуд, що відповідає розміру варочної панелі.
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Електрочайник замість плити
Якщо вам треба нагріти воду, замість плити краще зробити це в електрочайнику. Незалежно від того, для чого вона потрібна - чаю або приготування пасти - у чайнику вода гріється швидше та потребує менше енергії і часу, ніж каструля на плиті. У WWF запевняють: якщо щодня гріти літр води, щороку можна заощадити 40 євро.
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Відмовитися від фена
Серед пристроїв у ванній найбільше енергії споживає фен. Влітку можна легко обійтися без нього.
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Термос vs стаканчики
Багато хто з нас звик до "кави to go". Проте одноразові стаканчики краще не брати, адже це - чи не найбільша проблема для довкілля. Чому б наступного разу не подбати про природу і не взяти каву у термос?
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Жодних одноразових пакетів!
За даними Федерального відомства з питань довкілля, у Німеччині використовують 76 поліетиленових пакетів на рік, і це немало. Непотрібні пакети слід відправляти на переробку, а ще краще - наступного разу взяти із собою в магазин багаторазовий пакет, рюкзак або кошик.
Автор: Анабела Лінке, Ольга Войтович