Німецький Бундестаг ухвалив заборону пластикових пакетів

Німецькі супермаркети з 2022 року не пропонуватимуть покупцям пластикові пакети. Відповідну заборону німецький Бундестаг ухвалив на засіданні у четвер, 26 листопада, повідомляє агентство новин dpa. Уряд Німеччини підготував відповідний законопроєкт у листопаді минулого року.

Після перехідного періоду, який за наполяганням роздрібної торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15-ти до 50 мікрометрів будуть заборонені. Як правило, саме такі пакети пропонують на касах у крамницях. Не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.

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"Пластиковий пакет є втіленням нераціонального використання ресурсів", - заявила міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze), яка ініціювала відповідний законопроєкт. За її словами, хорошими альтернативами пластиковим пакетам є корзини для покупок, матерчаті сумки, які можна прати, а також судки багаторазового використання для купівлі свіжих м'ясних та молочних виробів.

"Символічна заборона"

В організації із захисту довкілля WWF вважають, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.

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Розкритикували урядовий законопроєкт як недостатній і представники фракцій Лівої партії та Зелених у Бундестазі. Речниця з питань захисту довкілля Зелених Беттіна Гоффман (Bettina Hoffmann) заявила, що це - лише крапля в морі. За її словами, таким "мінізаконом не вдасться зупинити тренд до одноразової упаковки".

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Праворадикали з "Альтернативи для Німеччини" та вільні демократи натомість вважають заборону пластикових пакетів невиправданим втручанням у ринок без видимих переваг для довкілля.

Дивитись відео 01:02 Поділитись Цунамі зі сміття: пляжі перетворилися на звалище (22.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3iq6k Цунамі зі сміття: пляжі перетворилися на звалище (22.09.2020)

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Об'єкт колекціонування Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Упаковка для подарунків Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Дизайнерські пакети Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Пластикові пакети й музична історія Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Місія, яку виконати неможливо Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Міна сповільненої дії Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Символ статусу На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

"Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету Повна заборона не за горами Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки. Автор: Гайке Мунд

