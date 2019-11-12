 Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів

Верховна Рада заборонила розповсюдження тонких пластикових пакетів у магазинах і ресторанах України з січня 2022 року.

Магазини роздрібної торгівлі більше не зможуть пропонувати клієнтам пластикові пакети

Магазини роздрібної торгівлі більше не зможуть пропонувати клієнтам пластикові пакети

Верховна Рада України ухвалила заборону розповсюджувати тонкі пластикові та оксорозкладні пакети у об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 1 січня 2022 року. За відповідний законопроєкт в цілому у вівторок, 1 червня, проголосували 297 народних депутатів.

Згідно з ухваленим документом, заборона розповсюджуватиметься на пакети товщиною до 50 мікрометрів. Водночас поза забороною залишатимуться біорозкладні пластикові пакети, а також надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікронів, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

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Нові вимоги до біорозкладності пластикових пакетів

Зазначається, що біорозкладність пакетів буде встановлюватися відповідно до європейських стандартів. При цому на всі пакети, які відповідають вимогам, буде нанесено відповідне маркування

В першому читанні цей законопроєкт було ухвалено Верховною Радою ще 12 листопада 2019 року. Окрім іншого, народні депутати пропонували заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Заборона пластикових пакетів у Німеччині

З 2022 року супермаркети у ФРН також не зможуть пропонувати клієнтам пластикові пакети, крім тих, що використовуються у відділах для продажу овочів та фруктів, а також багаторазових пластикових сумок. Відповідну заборону Бундестаг Німеччини ухвалив у листопаді 2020 року.

В організації із захисту довкілля WWF заявили, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.

  • Об'єкт колекціонування

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Об'єкт колекціонування

    Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

  • Упаковка для подарунків

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Упаковка для подарунків

    Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

  • Дизайнерські пакети

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Дизайнерські пакети

    Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

  • Пластикові пакети й музична історія

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Пластикові пакети й музична історія

    Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

  • Місія, яку виконати неможливо

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Місія, яку виконати неможливо

    Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

  • Міна сповільненої дії

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Міна сповільненої дії

    Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

  • Символ статусу

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Символ статусу

    На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

  • Повна заборона не за горами

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Повна заборона не за горами

    Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.

    Автор: Гайке Мунд


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