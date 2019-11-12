Верховна Рада заборонила продаж тонких пластикових пакетів

Верховна Рада України ухвалила заборону розповсюджувати тонкі пластикові та оксорозкладні пакети у об'єктах роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 1 січня 2022 року. За відповідний законопроєкт в цілому у вівторок, 1 червня, проголосували 297 народних депутатів.

Згідно з ухваленим документом, заборона розповсюджуватиметься на пакети товщиною до 50 мікрометрів. Водночас поза забороною залишатимуться біорозкладні пластикові пакети, а також надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікронів, які поширюються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Читайте також: Китай запроваджує заборону на одноразовий пластик

Нові вимоги до біорозкладності пластикових пакетів

Зазначається, що біорозкладність пакетів буде встановлюватися відповідно до європейських стандартів. При цому на всі пакети, які відповідають вимогам, буде нанесено відповідне маркування

В першому читанні цей законопроєкт було ухвалено Верховною Радою ще 12 листопада 2019 року. Окрім іншого, народні депутати пропонували заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Заборона пластикових пакетів у Німеччині

З 2022 року супермаркети у ФРН також не зможуть пропонувати клієнтам пластикові пакети, крім тих, що використовуються у відділах для продажу овочів та фруктів, а також багаторазових пластикових сумок. Відповідну заборону Бундестаг Німеччини ухвалив у листопаді 2020 року.

В організації із захисту довкілля WWF заявили, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.