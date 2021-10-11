 У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.10.2021

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Економіка

У Франції забороняють пластикове пакування майже всіх овочів та фруктів

Очікується, що повна заборона пластикового пакування для овочів та фруктів вступить у силу в 2026 році. Поки ж правило стосується низки асортименту.

Пластикові пакети і банани в супермаркеті

З наступного року у Франції буде заборонено використовувати пластик для пакування більшості овочів та фруктів. Про таке рішення уряд країни оголосив у понеділок, 11 жовтня. Там сподіваються, що нове правило сприятиме зменшенню обсягу пластикових відходів. За даними профільних міністерств, приблизно 37 відсотків фруктів і овочів нині продаються в поліетилені без потреби.

"Ми використовуємо неймовірну кількість одноразового пластику щодня. Закон про циркулярну економіку спрямований на скорочення використання одноразового пластику та його заміну іншими матеріалами або ж багаторазовою упаковкою", - йдеться у повідомленні міністерства екології.

Під заборону потрапили 30 різних фруктів та овочів, серед яких огірки, картопля, морква, цибуля-порей, кабачки, баклажани, цвітна капуста, яблука, банани та апельсини.

Хоча нове правило набере чинності з січня 2022 року, залишки товару у пластиковій упаковці дозволятимуть продавати ще протягом пів року. Після цього виняток становитимуть лише певні категорії овочів та фруктів. У 2026 році реалізовувати овочі та фрукти у пластиковій упаковці у Франції заборонять повністю.

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План зменшення кількості відходів

Подібні заборони є частиною багаторічного плану уряду з поступового виведення пластику з щоденного вжитку. У 2021 року Франція вже заборонила використання пластикових соломинок, стаканчиків та столових приборів, а також пакувань з пінополістиролу для доставки продуктів.

Крім того, з 2022 року громадські місця зобов'язані мати фонтани з питною водою для зменшення використання пластикових пляшок. Також у січні 2023 року Франція заборонить одноразовий посуд у ресторанах швидкого харчування для тих страв, які споживають у закладі.

Дивитись відео 00:33

Франція впроваджує повну заборону на пластиковий посуд (13.09.2016)

 

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