Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

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Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?
Німці люблять випити. Але! З'ясувалося: ті, хто більше за всіх п'ють, навчилися найкраще переробляти пластикові пляшки. Майже 99% пляшок ідуть на переробку. Саме пляшки - одні з найбільших забруднювачів довкілля, з якими всі країни намагаються боротися. Німеччина, здається, знає як. То ж чому решта держав не роблять так само? Усі відповіді тут:
Гроші з відходів: завдяки високоефективній системі сортування сміття та його ретельній переробці німецька промисловість заощаджує до 12 мільярдів євро щорічно на імпорті сировини. Дивіться, як це працює в Берліні!
Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.