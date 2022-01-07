Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Німці люблять випити. Але! З'ясувалося: ті, хто більше за всіх п'ють, навчилися найкраще переробляти пластикові пляшки. Майже 99% пляшок ідуть на переробку. Саме пляшки - одні з найбільших забруднювачів довкілля, з якими всі країни намагаються боротися. Німеччина, здається, знає як. То ж чому решта держав не роблять так само? Усі відповіді тут:



