 Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.01.2022

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Економіка

Прибуткове сміття: як переробляють пляшки у Німеччині (відео)

Щохвилини у світі продають один мільйон пластикових пляшок. У Німеччині - одна з найкращих систем переробки пластикової тари. Як вона працює? І що заважає іншим країнам робити так само?

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Німці люблять випити. Але! З'ясувалося: ті, хто більше за всіх п'ють, навчилися найкраще переробляти пластикові пляшки. Майже 99% пляшок ідуть на переробку. Саме пляшки - одні з найбільших забруднювачів довкілля, з якими всі країни намагаються боротися. Німеччина, здається, знає як. То ж чому решта держав не роблять так само? Усі відповіді тут:


 

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