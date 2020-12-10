 У Німеччині через пандемію побільшало пластикового сміття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині через пандемію побільшало пластикового сміття

Внаслідок епідемії коронавірусу і через закриті заклади харчування цього року у Німеччині побільшало людей, які їдять вдома або замовляють доставку їжі. Наслідком цього стало зростання кількості пластикового сміття.

У ФРН стало більше пластикового сміття через пандемію коронавірусу

У ФРН стало більше пластикового сміття через пандемію коронавірусу

Компанії зі збору сміття у Німеччині повідомили, що цього року зібрали значно більше скла та пластику, ніж раніше. Обсяги цих двох видів відходів зросли приблизно на шість відсотків порівняно з попереднім роком.

Читайте також: У Німеччині мають намір зобов'язати кафе пропонувати клієнтам багаторазову упаковку

Про це свідчать результати опитування, проведеного Федеральним союзом німецьких підприємств з управління відходами,  водою та сировиною (BDE) серед компаній-членів. Результати оприлюднені в понеділок, 14 грудня.

Причиною збільшення кількості пластикового сміття стала пандемія коронавірусу. Адже під час неї люди стали рідше ходити у ресторани, або ж заклади харчування взагалі були зачинені через локдаун у країні. Натомість жителі ФРН почали більше купувати продуктів для приготування їжі удома та частіше замовляти доставку готових страв.

Читайте також: Альтернатива одноразовому посуду: як пообідати, не зашкодивши екології

Також на два відсотки зросла кількість паперових відходів, головно картонних коробок. Це пов'язано з бурхливим зростанням числа замовлень різноманітних товарів у інтернет-магазинах. Водночас значно скоротилися відходи газетного паперу, що передусім пов'язано з поширенням цифрових технологій.

Це опитування стосувалося побутових відходів приватних домогосподарств. Утім, провести чітке розмежування між відходами приватних домогосподарств та підприємств складно, оскільки заклади харчування, для прикладу, викидають пляшки з-під вина у загальні відповідні контейнери, які також враховані у цій статистиці, зауважує інформагенція dpa.

Президент BDE Петер Курт (Peter Kurth) зауважив, що багато людей викидають свої вживані захисні маски , а також гумові рукавички у контейнер з переробки пластикових упаковок, хоча вони належать до загальних відходів. У підсумку це ускладнює роботу переробників відходів.

Читайте також: Дослідник: Пластиковим сміттям завалена навіть Арктика

Екологи стурбовані зростання кількості відходів

"Криза коронавірусу - це також криза пластику" - сказала експертка Greenpeace з питань споживання Віола Вольґемут (Viola Wohlgemuth). Вона пояснила, що багато компаній і закладів харчування стали більше використовувати упаковки та одноразовий посуд.

Зокрема, співробітники закладів харчування можуть відмовляти клієнтам наливати напої чи насипати їжу у їхні власні контейнери і чашки через побоювання передачі коронавірусу, а також через невпевненість у точних урядових приписах з цього питання.

Представниця Greenpeace закликала уряд розробити єдині загальнодержавні приписи, які б дозволили "екологічно чисте споживання та зробили б важливий внесок у зменшення пластикових відходів". 

Дивитись відео 01:59

Пластикові пляшки: чому їхнє використання - проблема (09.09.2020)

Дивитись відео 02:49

Пластикове сміття і пандемія: як вирішити проблему? (28.05.2020)

Також за темою

Міф про переробку сміття: що насправді відбувається з пластиком (10.12.2020) 10.12.2020

Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 % насправді перетворюються на нові вироби. Куди іде решта? Репортер DW став сміттярем…

Symbolbild Beamten | Müllabfuhr

Міф про переробку сміття: як репортер DW став сміттярем (відео) 11.12.2020

Німеччина славиться збиранням і сортуванням пластикових відходів. Але що відбувається з ними після цього? Виявляється лише 16 відсотків насправді перетворюються на нові вироби. Куди йде решта?

Дуже "розумні" смітники Берліна (09.01.2020) 09.01.2020

У столиці Німеччини експериментують з "розумними" смітниками. Вони кажуть "дякую" тим, хто викидає сміття не на вулиці Берліна, а в урну.

Реклама

Докладно

default

Чому журналісти потрапляють за ґрати під час пандемії?

За даними "Репортерів без кордонів", нині за ґратами перебувають 387 працівників ЗМІ.  

Європейські рибалки можуть залишитися без риболовлі біля берегів Норвегії, архівне фото

Brexit: Норвегія погрожує закрити свої води

Затягування переговорів між Лондоном і Брюсселем гальмує й вирішення питання вилову риби, нарікають в уряді Норвегії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  