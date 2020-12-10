У Німеччині через пандемію побільшало пластикового сміття

Компанії зі збору сміття у Німеччині повідомили, що цього року зібрали значно більше скла та пластику, ніж раніше. Обсяги цих двох видів відходів зросли приблизно на шість відсотків порівняно з попереднім роком.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Федеральним союзом німецьких підприємств з управління відходами, водою та сировиною (BDE) серед компаній-членів. Результати оприлюднені в понеділок, 14 грудня.

Причиною збільшення кількості пластикового сміття стала пандемія коронавірусу. Адже під час неї люди стали рідше ходити у ресторани, або ж заклади харчування взагалі були зачинені через локдаун у країні. Натомість жителі ФРН почали більше купувати продуктів для приготування їжі удома та частіше замовляти доставку готових страв.

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Також на два відсотки зросла кількість паперових відходів, головно картонних коробок. Це пов'язано з бурхливим зростанням числа замовлень різноманітних товарів у інтернет-магазинах. Водночас значно скоротилися відходи газетного паперу, що передусім пов'язано з поширенням цифрових технологій.

Це опитування стосувалося побутових відходів приватних домогосподарств. Утім, провести чітке розмежування між відходами приватних домогосподарств та підприємств складно, оскільки заклади харчування, для прикладу, викидають пляшки з-під вина у загальні відповідні контейнери, які також враховані у цій статистиці, зауважує інформагенція dpa.

Президент BDE Петер Курт (Peter Kurth) зауважив, що багато людей викидають свої вживані захисні маски , а також гумові рукавички у контейнер з переробки пластикових упаковок, хоча вони належать до загальних відходів. У підсумку це ускладнює роботу переробників відходів.

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Екологи стурбовані зростання кількості відходів

"Криза коронавірусу - це також криза пластику" - сказала експертка Greenpeace з питань споживання Віола Вольґемут (Viola Wohlgemuth). Вона пояснила, що багато компаній і закладів харчування стали більше використовувати упаковки та одноразовий посуд.

Зокрема, співробітники закладів харчування можуть відмовляти клієнтам наливати напої чи насипати їжу у їхні власні контейнери і чашки через побоювання передачі коронавірусу, а також через невпевненість у точних урядових приписах з цього питання.

Представниця Greenpeace закликала уряд розробити єдині загальнодержавні приписи, які б дозволили "екологічно чисте споживання та зробили б важливий внесок у зменшення пластикових відходів".