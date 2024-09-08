  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
ЕкономікаБельгія

Страйкарі заводу Audi у Брюсселі пішли на протест-крадіжку

Валерій Сааков
8 вересня 2024 р.

Страйкарі-заводчани викрали ключі від близько 200 автомобілів. У такий спосіб вони хочуть змусити керівництво прояснити ситуацію з майбутнім заводу Audi в Брюсселі.

https://p.dw.com/p/4kPIF
Працівники заводу Audi в Брюсселі
Працівники заводу Audi в Брюсселі (архівне фото)Фото: Jack Parrock/DW

Працівники-страйкарі заводу Audi в Брюсселі, якому загрожує закриття, викрали ключі від близько 200 автомобілів. У такий незвичний спосіб страйкарі хочуть змусити керівництво підприємства прояснити майбутнє заводу, повідомила в неділю, 8 вересня, бельгійська інформагенція Belga.

Поки цього не станеться, жоден автомобіль не покине завод, застерегли учасники акції. Тим часом керівництво заводу Audi не готове змиритися з таким шантажем і погрожує звернутися до поліції, якщо ключі не повернуть до полудня 9 вересня. У компанії запевняють, що відповідальних за викрадення ключів можна встановити за допомогою записів з камер відеоспостереження.

Загроза закриття заводу Audi в Брюсселі  

У липні компанія Audi оголосила, що не виключає закриття заводу в Брюсселі. Причиною такого кроку називали млявий попит на електрокари-позашляховики Q8 e-tron, що випускаються на потужностях заводу. Дотепер на підприємстві працювало близько трьох тисяч осіб, уточнює інформагенція dpa.

Утім, занепокоєння працівників компанії ще більше посилилося минулого вівторка, коли материнська компанія Audi - Volkswagen - оголосила, що в найближчі роки жодна інша модель не буде вироблятися в Брюсселі. За словами профспілки, працівники відреагували на це зупинкою роботи протягом останніх кількох днів, не даючи можливості відновити виробництво після літніх канікул. Основний день протесту запланований на 16 вересня.

Нагадаємо, раніше керівництво німецького автовелетня Volkswagen (VW)не виключило закриття своїх заводів у Німеччині, зокрема головного заводу в землі Нижня Саксонія, що може стати безпрецедентним кроком за всю повоєнну історію компанії.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Протести колективу заводу VW у Вольфсбургу

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

"Дизельгейт" був тільки початком, або Нова криза Volkswagen

Поки в німецькому Брауншвейгу триває процес проти ексглави Volkswagen щодо розслідування дизельного скандалу навколо VW, для концерну знову настали тяжкі часи.
Економіка4 вересня 2024 р.
Чоловік працює над виготовленням турбіни, виробничі потужності компанії MAN Energy Solutions

Німеччина не віддасть Китаю виробника газових турбін MAN

Німеччина не віддасть Китаю виробника газових турбін MAN

Уряд ФРН заборонив дочірній компанії Volkswagen продавати свої технології військово-промисловому комплексу КНР. Надалі німецькі турбіни вироблятиме Siemens Energy.
Технології5 липня 2024 р.

Volkswagen відкличе 11 мільйонів автомобілів

Volkswagen відкличе 11 мільйонів автомобілів

Концерн Volkswagen AG оголосив про намір відкликати 11 мільйонів автомобілів, на яких встановлене незаконне програмне забезпечення. Цей крок може коштувати компанії 6,5 мільярда доларів.
Економіка29 вересня 2015 р.
Більше публікацій