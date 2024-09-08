Страйкарі заводу Audi у Брюсселі пішли на протест-крадіжку

Страйкарі-заводчани викрали ключі від близько 200 автомобілів. У такий спосіб вони хочуть змусити керівництво прояснити ситуацію з майбутнім заводу Audi в Брюсселі.

Працівники-страйкарі заводу Audi в Брюсселі, якому загрожує закриття, викрали ключі від близько 200 автомобілів. У такий незвичний спосіб страйкарі хочуть змусити керівництво підприємства прояснити майбутнє заводу, повідомила в неділю, 8 вересня, бельгійська інформагенція Belga.

Поки цього не станеться, жоден автомобіль не покине завод, застерегли учасники акції. Тим часом керівництво заводу Audi не готове змиритися з таким шантажем і погрожує звернутися до поліції, якщо ключі не повернуть до полудня 9 вересня. У компанії запевняють, що відповідальних за викрадення ключів можна встановити за допомогою записів з камер відеоспостереження.

Загроза закриття заводу Audi в Брюсселі

У липні компанія Audi оголосила, що не виключає закриття заводу в Брюсселі. Причиною такого кроку називали млявий попит на електрокари-позашляховики Q8 e-tron, що випускаються на потужностях заводу. Дотепер на підприємстві працювало близько трьох тисяч осіб, уточнює інформагенція dpa.

Утім, занепокоєння працівників компанії ще більше посилилося минулого вівторка, коли материнська компанія Audi - Volkswagen - оголосила, що в найближчі роки жодна інша модель не буде вироблятися в Брюсселі. За словами профспілки, працівники відреагували на це зупинкою роботи протягом останніх кількох днів, не даючи можливості відновити виробництво після літніх канікул. Основний день протесту запланований на 16 вересня.

Нагадаємо, раніше керівництво німецького автовелетня Volkswagen (VW)не виключило закриття своїх заводів у Німеччині, зокрема головного заводу в землі Нижня Саксонія, що може стати безпрецедентним кроком за всю повоєнну історію компанії.