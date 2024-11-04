Вибори в США: чому право на аборт є таким дискусійним?

У США питання чи повинні жінки мати доступ до абортів, викликає бурхливі суперечки. У виборчій кампанії демократки Камали Гарріс право на аборт є однією з головних тем.

Чи є вбивством переривання вагітності? Чи є доступність безпечних абортів одним з базових прав кожної людини?

Небагато питань у США викликають такі емоційно заряджені дискусії, як це. Поряд з економікою, зростанням вартості життя, імміграцією та охороною здоров'я, аборт є одним з питань, якими найбільше переймаються американські виборці.

Вибори 5 листопада - це перші президентські вибори у США після того, як у червні 2022 року Верховний суд країни скасував чинний закон про аборти. Тоді за скасування цього проголосувала консервативна більшість з дев'яти членів Верховного суду.

Раніше, з часу історичного рішення у справі "Роу проти Вейда" 1972 року, кожна жінка в США мала право самостійно вирішувати, зберігати їй вагітність чи переривати.

Після рішення Верховного суду кожен штат встановив власні правила щодо абортів, деякі з яких місцями є дуже суворими. У деяких штатах, таких як Кентуккі чи Луїзіана, де при владі перебувають республіканці, аборти повністю заборонені, навіть після зґвалтування.

В інших штатах аборти дозволені лише на самому початку вагітності, тобто на такій ранній стадії, коли багато жінок ще не знають, що вони вагітні.

Трамп і скасування права на аборт

Дональд Трамп, колишній президент, який нині знову є кандидатом у президенти від Республіканської партії, під час перебування при владі з 2017 по 2021 рік призначив трьох консервативних суддів Верховного суду, які проголосували за скасування права на аборт. Трамп дуже пишається цим.

"Це був мій великий вчинок", - сказав Трамп на початку вересня під час теледуелі зі своєю суперницею Камалою Гарріс з приводу скасування права про аборти. "Це вимагало мужності і Верховний суд продемонстрував велику мужність", - переконаний він.

Камала Гарріс, нинішня віцепрезидентка і кандидатка в президенти від Демократичної партії, хоче, щоб усі американки знову мали вільний доступ до абортів, незалежно від того, в якому штаті вони живуть.

"Я буду боротися за те, щоб повернути те, що Дональд Трамп і ним відібрані судді Верховного суду забрали у жінок Америки", - заявила Гарріс під час передвиборчої промови у Вашингтоні у вівторок.

"Гарріс, цілком очевидно, є прихильницею "pro-choice" (за право вибору - Ред.) і трактує право на аборт як питання свободи, - зазначає Лора Меррифілд Вілсон, політологиня з Університету Індіанаполіса. Термін "pro-choice" використовується для опису руху, який у США агітує за право на аборт.

"Це питання важливе для виборців Демократичної партії, насамперед для жінок і молоді", - зазначає Вілсон.

Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Аборт - рішення, яке ухвалюється самостійно

Це також підтверджує опитування, проведене дослідницьким центром Pew Research Center, проведене наприкінці серпня - початку вересня цього року. Під час цього соціологічного дослідження виборці Демократичної партії назвали аборт третьою за важливістю темою, яка визначить їхнє рішення на виборах.

Важливішими за це були лише два питання: охорона здоров'я та призначення суддів Верховного суду, що зрештою також пов'язані з абортами.

Питання абортів також важливе і для Кетрін Романос. Романос працює гінекологинею в клініці в штаті Огайо, де здійснюють аборти. У цьому штаті переривання вагітності дозволене до моменту, коли плід стає життєздатним поза утробою матері, тобто приблизно до 23-го або 24-го тижня.

У клініці в Дейтоні Романос також надає послуги жінкам, які не мають доступу до абортів у своєму штаті. "Пацієнтки приїжджають сюди з Джорджії, Алабами, Арканзасу, Техасу", - розповідає Романос в інтерв'ю DW. "Аборт - це самотнє рішення. І деякі жінки приїжджають самі, бо відчувають, що роблять щось не так, якщо їдуть в інший штат, (щоб зробити аборт. - Ред.)". Вона побоюється, що республіканці у тому разі, якщо Трамп переможе на виборах, можуть запровадити подальші обмеження, які ускладнять доступ до абортів ще більшій кількості жінок.

"Я думаю, що перемога Дональда Трампа стала би поганою новиною для всіх, хто має матку",- каже гінекологиня і додає, що це також було б поганою новиною і для тих, хто хоче сам вирішувати, як розпоряджатися власним тілом.

Кетрін Романос побоюється, що республіканці намагатимуться заборонити аборти взагалі по всій країні Фото: Henning Goll/DW

Важливі питання для республіканців: економіка та імміграція

Згідно з опитуванням Pew, для виборців-республіканців трьома найважливішими питаннями, які впливають на їхнє рішення на виборах, є економіка, імміграція та боротьба зі злочинністю та насильством. Питання абортів у цьому переліку посідає третє місце з кінця.

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"Аборт є впливовим фактором, коли йдеться про те, щоб привести людей на виборчі дільниці, але насамперед для демократів", - каже Келлі Діттмар, наукова директорка Центру американських жінок і політики при Ратгерському університеті в Нью-Джерсі. "На виборах 2016 року це все ще було великим мобілізуючим фактором для республіканців. Меседж був такий: "Не зважайте на все інше, Дональд Трамп призначить консервативних суддів до Верховного суду! І саме це він і зробив".

Виборці-республіканці наразі задоволені тим, як штати вирішують питання абортів, тому для багатьох з них це питання не є одним з найважливіших, розповідає Діттмар в інтерв'ю DW.

Демократи сподіваються на успіх, як і на проміжних виборах

Не дивно, що насамперед Камала Гарріс і демократи постійно говорять про аборти на передвиборчих заходах, каже Брендон Конрадіс, редактор відділу політики вашингтонського новинного сайту "The Hill" і колишній співробітник DW. Демократи вважають, що це тема, завдяки якій вони можуть покращити рейтинги, пояснює Конрадіс. "Багато груп виборців, які належать до основного електорату демократів - наприклад, молоді або чорні виборці, жінки або виборці в передмістях - виступають за те, щоб зробити аборти знову більш доступними, по всій країні".

Крім того, демократи вже мали успіх з цією темою. Останні проміжні вибори, на яких обирали частину сенаторів і всіх представників у Конгресі США, відбулися в листопаді 2022 року, через кілька місяців після того, як Верховний суд скасував рішення у справі "Роу проти Вейда". Зазвичай партія, яка перебуває при владі під час проміжних виборів, показує гірші результати.

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Але скасування загального права на аборт стало своєрідним тривожним дзвінком для прогресивних виборців. Хоча республіканці виграли вибори до Палати представників, очікуваної "червоної хвилі", тобто переважної перемоги республіканців, не було. Всупереч історичній тенденції, демократи змогли зберегти свою більшість у Сенаті й навіть збільшити її на одне місце. Чи спрацює так само і на президентських виборах відстоювання демократами права на аборт, стане зрозумілим після 5 листопада.