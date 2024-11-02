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Трамп і дилема української діаспори в Пенсильванії

Роман Гончаренко
2 листопада 2024 р.

Доля виборів президента США може вирішись у Пенсильванії, де живе багато українських емігрантів. За кого вони? І чому українські священники молилися на мітингах Трампа? Репортаж DW з Пітсбурга.

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Пітсбург, друге за величиною місто у штаті Пенсильванія - найважливішому "хиткому" штаті
Пітсбург, друге за величиною місто у штаті Пенсильванія - найважливішому "хиткому" штатіФото: Roman Goncharenko/DW

Дорога з Вашингтона до Пітсбурга у штаті Пенсильванія, 400 кілометрів на захід, веде через залиті сонцем багряні ліси. На небагатьох бігбордах на узбіччі - цитати з Біблії або лаконічний напис: "Трамп".

Пенсильванія - один із сімох swing states, або так званих "хитких" штатів, у яких більшість виборців на виборах підтримує то республіканців, то демократів. Тут вирішується, хто переможе на виборах президента 5 листопада - віцепрезидентка Камала Гарріс від демократів чи її республіканський суперник, експрезидент Дональд Трамп.

Пенсильванія - найголовніший штат, бо серед усіх "хитких" штатів дає найбільше голосів виборщиків (19), які обирають главу Білого дому. За лічені дні до виборів симпатії у Пенсильванії розділилися майже порівну: 49 на 49. У деяких опитуваннях Трамп випереджає Гарріс на один відсотковий пункт, або ще менше.

Долю виборів можуть визначити кілька десятків тисяч голосів, і це можуть бути голоси з українським акцентом. У Пенсильванії мешкає друга за чисельністю українська діаспора Америки - понад 100 тисяч. За кого проголосують вони? І яку роль грає у виборі підтримка США України у війні, яку веде Росія?

За кого голосують українці західної Пенсильванії - і чому?

Точну відповідь на ці питання не знає ніхто, такі опитування не проводяться. Публікації в американській пресі дають підстави припускати, що більшість українських американців у Пенсильванії проголосують за Гарріс, але Трамп теж може розраховувати на чималу підтримку. У приватних розмовах лунають різні припущення - 20, 30 відсотків за Трампа, а може й більше.

Українські емігранти у Пенсильванії мешкають переважно у двох великих громадах - на сході навколо Філадельфії, а на заході - біля Пітсбурга, другого великого міста штату. Захід - більш промисловий, частина так званого "індустріального поясу" США, що пережив занепад у другій половині XX століття.

Стівен Галущак
Стівен ГалущакФото: Roman Goncharenko/DW

Між американцями на сході і заході Пенсильванії є відмінності у поглядах, каже Стівен Галущак, активіст української громади Пітсбурга та автор книги "Українці західної Пенсильванії". "Ми набагато більш консервативні, ніж люди на сході, на узбережжі", - каже Галущак, додаючи, що це стосується всіх, а не лише тих, у кого українське коріння. Політично це означає "більшу підтримку республіканської партії" та "традиційних цінностей".

Галущак - український американець у третьому поколінні. Його предки емігрували до США перед Першою світовою війною. Ми зустрічаємось в українському клубі в Карнегі - невеличкому передмісті Пітсбурга. Хмарочоси великого міста поруч, але тут інша, двоповерхова Америка. Консерватизм означає і більший вплив церкви, ніж на сході США каже Галущак. За його словами, у західній Пенсильванії кілька десятків українських храмів.

Як українські священики молилися на мітингах Трампа

Через дорогу від клубу виблискують куполи збудованої тут понад 100 років тому Української православної церкви Св. Петра і Св. Павла. Молодий пастор Джон Черест каже, що більшість його прихожан не зачіпають тему політики у церкві, але на цих виборах сам він опинився у її центрі. На початку жовтня Черест читав молитву на другому мітингу Трампа у Батлері - містечку в Пенсильванії, де в липні на кандидата було скоєно замах. Фото Трампа з закривавленим вухом облетіли світ.

Пастор Джон Черест
Пастор Джон Черест Фото: Roman Goncharenko/DW

Тоді, влітку, молитву промовляв інший український священник з Карнегі - Джейсон Черрон з Української католицької церкви Святої Трійці. Він відомий серед іншого тим, що активно користується соцмережами. На другому мітингу в Батлері команда Трампа хотіла все повторити, включно зі священиком, але оскільки Черрон не міг, то запросив його, розповідає Черест. За його словами, вони близькі друзі, і, хоч і належать до різних церков, щотижня проводять спільний "молебень за мир в Україні". 

На мітингу в жовтні Черест не згадав у молитві Україну, але зробив це потім, приватно. "Мені сказали, що в мене буде дві хвилини з Трампом, але виявилося, що це тільки для фото. Коли після фото я мав іти, я повернувся і сказав йому: "Пане Трамп, вам треба бути більш твердим у наших діях щодо України", - розповідає Черест. - Для нього це було трохи несподівано, бо я мав лише сфотографуватися. Він подивився на мене і спитав, чи я українець. Я відповів, так, і що треба зупинити це (війну), якщо його оберуть. Трамп почав говорити, що за його президенства цього ніколи б не було б, він так і раніше казав. Я сказав, що це має припинитися, і що ми не хочемо втрачати жодну частину нашої землі".

Українська православна церква Св. Петра і Св. Павла у Карнегі
Українська православна церква Св. Петра і Св. Павла у КарнегіФото: Roman Goncharenko/DW

Участь у мітингу Трампа викликала суперечливу реакцію серед прихожан церкви, визнає Черест: "Половина приходу пишалася, половину це образило, вони були дуже розчаровані, що я це зробив". Священнику довелося пояснювати, що він "не підтримав нікого з кандидатів, а промовив молитву". Він каже, що помолився б і на мітингу Гарріс.  

Дилема української діаспори на виборах    

Для багатьох консервативних виборців з українським корінням нинішні вибори президента США - велика дилема, або як каже Стівен Галущак - "потрясіння". Більшість, як і решту американців, хвилює стан економіки, інфляція та міграція - компетенції, за якими в опитуваннях у Пенсильванії лідирує Трамп. Також є ті, хто виступає проти абортів - ще одна тема республіканців.  

Але над усім цим стоїть війна Росії проти України й побоювання, що Трамп може зменшити критично важливу військову підтримку Києва, на що він сам та його оточення не раз натякали.

Оксана Лернатович
Оксана ЛернатовичФото: Roman Goncharenko/DW

Ці побоювання особливо гостро відчуваються у розмовах з тими, хто приїхав у США з України відносно недавно, уже за часів незалежності, як колишня львівська журналістка Оксана Лернатович. "Діаспорян дуже хвилює війна, всі допомагають, збираються на мітинги, в усіх болить", - каже Лернатович, яка понад 10 років викладає українську мову в Пітсбурзькому університеті. Для таких, як вона, основне питання - як майбутній президент США ставитиметься до підтримки і перемоги України.

Схожа позиція і в Тараса Філенка, піаніста і музикознавця з Пітсбурга, який розповідає про Україну на своїх концертах і лекціях. "Зараз питання, чи буде Україна чи вона буде майже знищена, - каже Філенко, колишній викладач Київської консерваторії, який живе в США з 1990-х. - Я боюсь, що з приходом Трампа ця біда може трапитись". Він додає, що у разі перемоги Гарріс "може бути не блискуче", але розраховує на продовження допомоги Вашингтона Києву. 

Стівен Галущак визнає, що війна в Україні болить особливо тим, хто емігрував нещодавно, але і тим, хто, як він, народився в США: "Ми в першу чергу американці, але ми любимо Україну і нашу ідентичність".

Галущак каже, що, за його оцінками, на попередніх виборах підтримка Трампа серед українців у західній Пенсильванії була вищою. Він каже, що цього разу дехто з тих, хто раніше голосував за Трампа, вагається до останнього. У понеділок, 4 листопада, за день до виборів, обидва кандидати - Трамп і Гарріс - одночасно приїдуть у Пітсбург, щоб провести мітинги.   

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