Як вплинуть "напрочуд ввічливі" дебати між Венсом і Волзом?

Вперше і востаннє у цій виборчій кампанії в США кандидати в віцепрезиденти подебатували на камери. Скандалу не сталося, натомість Венс і Волз серйозно обговорювали політику, а таке - рідкість.

Словесний двобій під час проведених у вівторок, 1 жовтня, теледебатів між кандидатами в віцепрезиденти від Республіканської партії Джеймса Девіда Венса та його суперника від Демократичної партії Тіма Волза не приніс жодних по-справжньому яскравих чи вірусних моментів. Під час теледебатів у студії в Нью-Йорку глядачі не побачили й не почули від обох кандидатів жодних особистих нападок на опонента, жодних нищівних ударів нижче пояса і жодних жахливих гримас.

Натомість за 35 днів до призначених на 5 листопада виборів президента Сполучених Штатів, обидва соратники Дональда Трампа і Камали Гарріс взяли участь у обміні думками на високополітичні теми, де детально обговорили питання внутрішньої й зовнішньої політики. На перший погляд, таке може здатися несподіванкою. Адже кожен, хто стежив за виборчою кампанією в США цього року та й у попередні роки, знає, що саме такий зміст теледебатів - аж ніяк не є чимось само собою зрозумілим.

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"Це було напрочуд ввічливо. Востаннє такі дебати відбувалися до 2016 року, - розповів DW Філіппо Тревізан, політолог з Американського університету у Вашингтоні, округ Колумбія. "Не лише дебати у вересні цього року між Трампом і Гарріс, а й віцепрезидентські дебати між Гарріс і Майком Пенсом у 2020 році дуже відрізнялися", - зазначає оглядач.

Під час дебатів між кандидатом у президенти від Республіканської партії Трампом і кандидаткою від Демпартії Гарріс Трамп робив зауваження, що межували з абсурдом, про іммігрантів, які нібито крадуть і їдять домашніх тварин. Гарріс, здавалося, ледве стримувався, щоб не накинутися на Трампа з лайливими виразами.

Дональд Трамп і Камала Гарріс під час теледебатів, 10 вересня 2024 року Фото: Win McNamee/Getty Images

Цього разу Венс звинуватив імміграційну політику чинної віцепрезидентки Камали Гарріс в усіх бідах американського суспільства - від високих цін на нерухомість до опіоїдної епідемії. А Волз застеріг, що відносини між США та їхніми союзниками постраждають за президентства Трампа, оскільки на республіканця не можна буде покластися.

Венс, Волз і Близький Схід: запитань більше ніж відповідей

Перше запитання ведучих телеканалу CBS стосувалося подій на Близькому Сході, де Ізраїль нещодавно розпочав військовий наступ на Ліван. Іран, своєю чергою, випустив ввечері вівторка понад 180 ракет по Ізраїлю. Оскільки США традиційно є найближчим і найважливішим партнером Ізраїлю, то чи підтримають обидва політики атаку Ізраїлю на Іран?

Жоден з кандидатів не відповів на це запитання прямо. Натомість Волз говорив про те, наскільки "небезпечним" є Трамп за такої нестабільної ситуації у світі. Венс, з іншого боку, заявив, що Трамп створив ефективні механізми захисту від будь-яких неправомірних дій на міжнародній арені.

Ракетний удар Ірану по Ізраїлю теж став важливою темою теледебатів між Венсом і Волзом Фото: AP/dpa/picture alliance

Головне - не Україна, а різні погляди Венса й Волза на економіку США та аборти

Показово, що війна Росії проти України не відігравала жодної ролі у дебатах обох претендентів на пост майбутнього віцепрезидента США. Зате кандидати обговорювали низку інших тем, зокрема, зміни клімату, імміграцію та економіку. Щодо останнього, то Венс розкритикував Камалу Гарріс, використовуючи аргумент, який часто можна почути від республіканців. План Гарріс допомогти оговтатися американському середньому класу почасти звучить "досить добре", визнав Венс, - але чому ж тоді за три з половиною роки на посаді віцепрезидентки вона досі так і не реалізувала жодного з пунктів цього плану?

Крім економічних питань, іншою важливою темою нинішньої передвиборчої кампанії в США стали аборти. Трамп і Венс виступають за те, щоб штати ухвалювали власні закони щодо абортів. Натомість Гарріс і Волз хочуть, щоб вагітні жінки знову мали можливість по всій країні зробити безпечний аборт - як це було до того, як у 2022 році більшість консервативного Верховного суду скасувала відповідний закон, що надавав право переривати небажану вагітність.

Під час дебатів у вівторок Венс послався на різноманітність самих штатів як на причину дуже різних законів. Натомість Волз розповів історію Ембер Турман, молодої американки зі штату Джорджія, де діють суворі закони про аборти. У серпні 2022 року вона поїхала до іншого штату, щоб зробити там аборт. Після повернення до Джорджії у неї виникли рідкісні ускладнення, які не були вчасно вилікувані через суворі закони, як наслідок Турман померла. Волз вважає, що таким трагедіям можна запобігти. Демократи виступають за свободу жінок ухвалювати власне рішення щодо небажаної вагітності.

Учасники акції протесту проти обмеження права на аборт у США (архівне фото) Фото: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

Хто вийшов переможцем у дебатах - Волз чи Венс?

В американських ЗМІ переважає думка, що Венс краще виступив на дебатах. Приміром, як пише видання Politico, він був у кращій формі й атакував Камалу Гарріс навіть ефективніше, ніж Трамп під час президентських дебатів. З іншого боку, теплий, батьківський імідж Волза виглядав не дуже переконливим на дебатах.

Політолог Тревізан каже, що завданням Венса на дебатах було достукатися до виборців, які не є переконаними прихильниками Трампа. За словами Тревізана, він повинен був переконати електорат, що ідеї Трампа не такі екстремальні, як їх зображують. "Він зробив це добре, він справді сильний дебатувальник", - визнав експерт.

Але у Волза також був свій вдалий момент. Коли мова зайшла про президентські вибори 2020 року і штурм Капітолія 6 січня 2021 року, він запитав Венса, чи вважає той, що Трамп програв тоді вибори. Адже Трамп і досі відмовляється визнати свою тодішню поразку, хоча всі суди підтвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Венс ухилився від відповіді, сказавши, що він зосереджений на майбутньому, а Волз був "шокований" цією туманною заявою опонента.

Який вплив матимуть ці дебати?

Але чи вплине все це на результати виборів через п'ять тижнів? Навряд чи, вважає керівниця вашингтонської студії DW Інес Поль. "Я не очікую, що ця дуель матиме великий вплив, - зазначає вона. - Кандидати не переконають цими дебатами виборців, які ще не визначилися".