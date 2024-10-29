Вибори-2024 у США: як обирають американського президента?

5 листопада 2024 року в Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. DW - про найголовніші етапи та елементи процесу добору кандидатів у президенти та визначення переможця голосування.

5 листопада 2024 року в США відбудуться президентські вибори. За посаду президента змагатимуться два кандидати: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс - від Демократичної партії. Відповіді на головні запитання, пов'язані з виборчим процесом, - у матеріалі DW.

Хто може балотуватися на посаду президента США?

Конституція США містить три основні умови для кандидатів на посаду глави держави: вони мають бути громадянами Сполучених Штатів, народженими в цій країні; їм повинно бути щонайменше 35 років; і вони мають проживати на території США протягом 14 років. Остання умова не стосується військовослужбовців американських збройних сил.

Дональд Трамп та Камала Гарріс - кандидати у президенти США на виборах 2024 року Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Які вимоги висуваються до кандидатів у президенти?

"Майже будь-який повнолітній громадянин США може балотуватися у президенти, - пояснив у інтерв'ю DW Вейн Стегер, професор політології в Університеті Де Поля у штаті Іллінойс. - Це стосується й тих, хто був звинувачений у скоєнні злочину або навіть засуджений за нього". За словами Стегера, конституція США, по суті, містить положення, яке прямо дозволяє таким людям балотуватися у президенти, аби політв'язні не були позбавлені можливості керувати країною.

Читайте також: Вибори в США - 2024: якою буде подальша військова підтримка України?

Розділ третій 14-ї поправки до американської конституції забороняє обіймати політичні посади особам, які раніше приймали присягу на вірність конституції США, але згодом "брали участь у заколоті або повстанні проти США, надавали допомогу або підтримку їхнім ворогам". Однак Стегер вважає вкрай малоймовірним, що ця поправка відіграє хоч якусь роль у нинішній виборчій кампанії.

2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій. Верховний суд США (на фото) ще не визначив, чи несе експрезидент за це відповідальність Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Хоча Верховний суд США до президентських виборів 2024 року не ухвалюватиме рішення у справі щодо причетності Дональда Трампа до штурму його прихильниками будівлі Капітолія 6 січня 2021 року, більшість суддів заявили, що експрезидент має широкий захист від кримінального переслідування за дії, що входять до його службових обов'язків. Однак рішення про те, чи підпадають дії Трампа під президентський імунітет, ухвалить Окружний федеральний суд у Вашингтоні.

Що відбувається на праймеріз і кокусах?

Такі скромні вимоги до кандидатів у президенти США дозволяють претендувати на участь у боротьбі за президентське крісло широкому колу осіб. Але безпосередньо перед основними виборами кількість кандидатів на пост президента зменшується внаслідок проведення різних етапів складного виборчого процесу.

Праймеріз - інститут відбору партійних кандидатів для участі у виборах президента - і кокуси - партійні збори для первинного висування кандидатів у президенти - є першим етапом цього процесу. На ньому визначається, кого з кандидатів усередині партії вона підтримає. Праймеріз і кокуси проводяться на рівні штатів на початку весни в рік виборів. Якщо кандидат не балотується як незалежний, його реєструють як представника політичної партії у штаті, в якому він проживає.

Дональд Трамп під час кокусу в Айові Фото: Brian Snyder/REUTERS

Праймеріз бувають закриті (у голосуванні беруть участь лише зареєстровані члени партії) і - менш поширені - відкриті (голосують усі охочі, незалежно від партійної приналежності). Як і більшість звичайних виборів, праймеріз проходять у вигляді таємного голосування, і їхнім переможцем вважають кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.

Читайте також: Чому Ілон Маск зробить 18 американців мільйонерами

Механізм кокусів складніший. У штатах, де їх проводять, призначають день, коли члени політичної партії збираються, щоб (найчастіше) шляхом відкритого громадського голосування вирішити, який кандидат має їх представляти. Відбуваються сотні таких зустрічей, коли в тому чи іншому штаті починається відповідна процедура.

Праймеріз і кокуси мають різний вигляд залежно від штату та партії, але мета в них одна: виявити рівень підтримки кандидатів у президенти та обрати з них того, хто представлятиме партію на загальних виборах у листопаді.

Яке значення національних партійних з'їздів?

Після того, як на рівні штатів відбулися всі праймеріз і кокуси, політичні партії проводять свої Національні з'їзди, щоб офіційно обрати кандидатів від партії у президенти і віцепрезиденти, які й боротимуться за посади в Білому домі.

На з'їзди збираються делегати від кожного з 50 штатів США, щоб проголосувати за кандидата від партії на виборах президента країни. Для номінації йому необхідно отримати просту більшість голосів делегатів. Є різні типи делегатів. Демократи називають їх "заявленими" (pledged) і "незаявленими" ("суперделегатами"), республіканці - "зв'язаними" (bound) і "незв'язаними" (unbound). "Заявлені/зв'язані" мають голосувати на Національному з'їзді за кандидата, який переміг на праймеріз у їхньому штаті - принаймні в першому турі. "Суперделегати" і "незв'язані" мають право на власний розсуд підтримати будь-кого з претендентів у кандидати у президенти. На з'їзді Демпартії суперделегати можуть голосувати тільки у другому турі.

Джо Байден під час номінації Камали Гарріс кандидаткою у президенті від Демократичної партії Фото: Charles Rex Arbogast/AP Photo/picture alliance

У липні президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів 2024 року і підтримав номінацію від Демпартії віцепрезидентки Камали Гарріс. Усі делегати-демократи, які раніше мали проголосувати на Національному з'їзді за Байдена, могли тепер віддати свій голос за кого завгодно, оскільки їхній кандидат, який переміг на праймеріз, більше не балотувався. Переважна більшість делегатів підтримала висунення Гарріс, і вона стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

Що відбувається в день голосування?

Після Національних з'їздів виборча кампанія виходить на фінішну пряму. Безпосередньо в день загальних виборів голосування відбувається по всій країні. У ньому може взяти участь будь-який громадянин США, який попередньо зареєструвався як виборець.

Що таке колегія виборників?

Вибори президента США непрямі, тобто їх виграє не той кандидат, який набрав найбільше голосів виборців, а той, у кого за підсумками голосування виявиться необхідна для перемоги кількість виборників. Саме колегія виборників, до якої входять 538 осіб, обирає президента і віцепрезидента США. Для перемоги кандидату необхідна абсолютна більшість - щонайменше 270 голосів виборників.

Кількість виборників від того чи іншого штату залежить від його географії та населення: кожен штат отримує стільки виборників, скільки він має представників у Конгресі США. Це означає, що незалежно від чисельності населення кожен штат автоматично має три голоси виборників, оскільки всі штати мають двох сенаторів і щонайменше одне місце в Палаті представників.

Найбільше виборників - 54 - у Каліфорнії, найбільш густонаселеного штату. Найменше - лише три - у Вермонту. Кожен штат сам вирішує, як розподілити відведені йому голоси виборників. Зазвичай усіх їх автоматично отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців штату під час загальних виборів. Виняток становлять штати Мен (чотири виборники) і Небраска (п'ять), закони яких передбачають інший порядок.