Вибори президента у США: чому так довго чекати інавгурації?

Період між виборами в США і офіційною інавгурацією переможця розтягується на 11 тижнів. Чому так довго? І чим зайнята влада з 5 листопада по 20 січня?

Вибори президента США у 2024 році відбулися 5 листопада, але переможець вступить на посаду лише в день інавгурації 20 січня 2025 року. Яка мета цього 11-тижневого "коридору очікування"? У Франції, наприклад, інавгурація президента відбувається вже через 10 днів після обрання. У Великобританії інавгурація переможця загальних виборів проходить взагалі вже наступного дня. В Україні новообраний президент вступає на посаду не пізніше 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Раніше було навіть чотири місяці

Понад століття США не проводили інавгурацію свого президента до березня, залишаючи адміністрацію, що йде, керувати країною ще чотири місяці. Це змінилося в 1933 році, під час розпалу економічної кризи і Великої депресії, коли було ухвалено 20-ту поправку до Конституції США. День інавгурації перенесли з 4 березня на 20 січня.

У 1933 році, в розпал найгіршої економічної кризи в історії США, колишній президент США Франклін Делано Рузвельт (на фото) чекав, коли вступить на посаду, а колишній президент Герберт Гувер чекав, коли зможе піти Фото: AP Photo/picture alliance

У той час рівень безробіття у країні становив 25 відсотків - найвищий показник в історії США. Щойно обраний президент Франклін Д. Рузвельт чекав черги, щоб вступити на посаду, а Герберт Гувер, який йшов, "практично вже не був у Білому домі", зазначив у коментарі DW історик і професор політичного менеджменту в Університеті Джорджа Вашингтона в США Метт Даллек. За його словами, на це пішли, щоби "обмежити шанси хаосу, нестабільності та адміністрації без лідера", додав він.

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Засвідчення результатів виборів

Процес, що триває від виборів президента США до інавгурації, є складним, оскільки, як пояснив DW професор політології Каліфорнійського університету в Девісі Ерік Енгстром, "виборчий механізм США дуже децентралізований".

Після закриття виборчих дільниць у день виборів працівники підраховують голоси в тисячах окремих виборчих округів по всій країні. Ці результати, як правило, потрапляють у загальнодержавну базу даних у ніч виборів. Так країна дізнається, хто за прогнозами виграє перегони.

Але хоча ці початкові результати майже завжди відображають явного переможця, їх все ще вважають неофіційними та несертифікованими.

Верховний суд вчасно ухвалив рішення щодо виборчої суперечки, тож інавгурація Джорджа Буша-молодшого відбулася за графіком - 20 січня 2001 року Фото: Frazza/dpa/picture-alliance

Після ночі виборів в окремих штатах починається процес сертифікації. Це включає такі дії, як перевірка бюлетенів, які були відхилені машинами для голосування, підрахунок бюлетенів, які надійшли після офіційних виборів (наприклад, від громадян США, які проживають за кордоном), і усування будь-яких суперечок, пов'язаних з підрахунком голосів у штаті або муніципалітетах.

Вибори 2000 року між Елом Гором і колишнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим є прикладом такої суперечки. Кампанія Гора вимагала перерахунку голосів у Флориді. Після кількох судових справ на рівні штату 9 грудня 2000 року Верховний суд відхилив цей позов.

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Голоси виборників

Після владнання суперечок і підрахунку результатів, їх надсилають до уряду штату для затвердження губернатором.

На відміну від більшості інших країн, президенти США обираються не більшістю голосів населення, а виборниками з Колегії виборників США.

Коли люди голосують на президентських виборах у США, вони насправді голосують не за президента, а радше за виборників кандидата.

Для прикладу: у Міссурі Камала Гарріс і Дональд Трамп змагалися за 10 виборників у штаті. ЗМІ вже оголосили, що Трамп набрав більшість голосів штату, тож і взяв голоси усіх 10 виборників. Для перемоги на виборах кандидату необхідно набрати 270 голосів виборників.

Отже, коли губернатор сертифікує результати, то фактично сертифікує список виборників. Вони збираються, щоб віддати офіційні голоси на виборах штату в середині грудня. Їхні відповіді надсилаються до Конгресу.

Підрахунок голосів у Конгресі

Конгрес збирається 6 січня, щоб підрахувати голоси виборників, які вони отримали від 50 штатів США. Віцепрезидент США головує та оголошує переможця. У 2021 році Дональд Трамп неправдиво заявив, що вибори 2020 року були у нього "вкрадені". Це настільки роз'ятрило ультраправих прихильників Трампа, що 6 січня вони взяли штурмом Капітолій США, щоби спробувати зупинити підрахунок голосів. Згодом того ж дня повним переможцем оголосили Джо Байдена.

Розлючений натовп увірвався до Капітолію, 6 січня 2021 року Фото: Tayfun Coskun/AA/picture alliance

Протягом наступних двох тижнів до дня інавгурації, яка відбудеться 20 січня, майбутній президент США оголосить склад свого кабінету, в тому числі це посади державного секретаря, міністра оборони та генерального прокурора.

У рідкісних випадках, коли обидва кандидати отримують 269 голосів колегії виборників, або жоден не отримує необхідних 270, визначити переможця має Палата представників (нижня палата Конгресу США).

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Спадок історії

Період з листопада по січень від виборів до інавгурації, прописаний у Конституції США, також має логічне підґрунтя. "Певною мірою це історичний пережиток", - сказав DW професор політології Університету штату Пенсільванія в США Майкл Беркман.

"Займало багато часу, щоб приїхати з 13 штатів в Нью-Йорк на інавгурацію", - сказав він, маючи на увазі 13 перших колоній, які існували тоді, коли в 1789 році з'явилася Конституція США.

Час у дорозі до політичного центру, який тоді розташовувався в Нью-Йорку, враховувався і відігравав велику роль у тому, як був розроблений весь механізм державного управління того часу, пояснив Беркман.