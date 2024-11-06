Байден і Гарріс привітали Трампа з обранням президентом США

Чинний президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс, яка балотувалась на виборах від Демократичної партії, зателефонували республіканцю Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою.

Президент США Джо Байден зателефонував у середу, 6 листопада, Дональду Трампу, щоб привітати того з перемогою на виборах і запросити в Білий дім для обговорення перехідного періоду до його офіційного вступу на посаду.

В адміністрації Байдена заявили, що дату зустрічі узгодять "найближчим часом". Завтра Байден планує звернутися до нації з промовою щодо результатів виборів.

Гарріс визнала поразку на виборах

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка була суперницею Трампа на виборах, теж зателефонувала своєму конкуренту, щоб привітати його з обранням.

Як повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press із посиланням на анонімного високопоставленого помічника Гарріс, вона обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади. За кілька годин планується звернення Гарріс до американців.

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Республіканці витіснили демократів на виборах у США

Байден був обраний президентом від Демократичної партії США в 2020 році. На виборах-2024 від демократів балотувалась Гарріс. Трамп висувався від Республіканської партії.

Хоча результати ще підраховані не в усіх штатах, республіканець уже забезпечив собі мінімально необхідні для перемоги 270 із 538 голосів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти американських штатів. Наразі Трамп має 292 голоси, а Гарріс - 224.

Інавгурація відбудуться 20 січня 2025 року.

Крім того, республіканці отримали контроль над Сенатом і наразі лідирують на виборах до Палати представників США (верхня та нижня палати Конгресу відповідно).

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