Кремль заперечує дзвінок Трампа Путіну щодо України

Повідомлення про те, що обраний президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путінпровели телефонну розмову, не відповідають дійсності. Таку заяву зробив у понеділок, 11 листопада, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. "Не було розмови", - сказав Пєсков журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання про розмову між політиками. "Це найбільш наочний приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить шанованих виданнях. Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, це просто неправдива інформація", - наголосив він.

Повідомлення газети WP про розмову Трампа з Путіним

Раніше про те, що Путін і Трамп поспілкувалися телефоном 7 листопада, повідомила з посиланням на джерела газета The Washington Post. Уточнювалося, що Трамп нібито зателефонував Путіну зі своєї резиденції у Флориді. Джерела газети розповіли, що республіканець застеріг російського лідера від ескалації ситуації в Україні і "нагадав йому про значну військову присутність американських сил у Європі". "Вони обговорювали мету - досягнення миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах для обговорення врегулювання українського конфлікту незабаром", - вказали співрозмовники видання.

Трамп також висловив зацікавленість у подальших контактах із Володимиром Путіним для обговорення "швидкого вирішення" війни, випливало з публікації. Обраний президент США "приватно дав зрозуміти", що підтримає варіант, за якого Росія збереже контроль над "деякими захопленими територіями", і порушив це питання в бесіді з Путіним, написала WP. Видання зазначає, що розмова не була офіційною - перехідна команда Трампа ще не підписала документи, які дозволили б проводити дзвінки президента за підтримки Держдепартаменту США. Крім того, Трамп із недовірою ставиться до чиновників держапарату після витоків стенограм його дзвінків під час першого президентського терміну, вказали журналісти.

Реакція України: Владі не відомо про дзвінок

У цій же статті WP зазначалося, що про дзвінок Трампа Путіну нібито завчасно повідомили владу України. За даними двох неназваних джерел, у Києві проти цієї бесіди не заперечували. "Українські чиновники давно зрозуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного рішення для України", - наводило думку співрозмовників видання. У МЗС України у відповідь на публікацію WP заявили, що дані видання не відповідають дійсності. "Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Відповідно, Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка", - заявив у коментарі агентству Reuters офіційний представник українського відомства Георгій Тихий.