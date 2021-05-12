Меркель у розмові з Нетаньяху підтвердила право Ізраїлю на самозахист

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху в понеділок, 17 травня, знову різко засудила подальші ракетні обстріли Ізраїлю з Сектора Гази.

Меркель запевнила Нетаньяху в солідарності федерального уряду і підтвердила право Ізраїлю в якості самозахисту протистояти нападам, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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"З огляду на велику кількість цивільних, які втратили свої життя з обох сторін, канцлерка висловила надію, що бойові дії якнайшвидше закінчаться", - зазначив Зайберт.

Також Меркель підкреслила, "що федеральний уряд продовжуватиме вживати рішучих заходів проти протестів у Німеччині, які поширюють ненависть та антисемітизм".

Нетаньяху каже про "подвійний воєнний злочин" ХАМАС

У свою чергу прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, за даними його пресслужби, подякував Меркель за зусилля німецького уряду проти антисемітизму у ФРН. "Глава уряду наголосив, що ХАМАС вчиняє подвійний воєнний злочин, випускаючи ракети з цивільних житлових районів та використовуючи цивільне населення як живий щит", - йдеться у повідомленні офісу Нетаньяху, цитує інформагентство dpa.

Нагадаємо, нещодавно Німеччиною та іншими країнами ЄС прокотилася хвиля пропалестинських протестів. Їх викликала ескалація конфлікту в Секторі Гази та в Ізраїлі.

З 10 травня, згідно з даними палестинської сторони, у Секторі Гази внаслідок ударів з боку Ізраїлю загинули 197 людей, з них 58 дітей. У Ізраїлі повідомляють про десятьох загиблих, серед них - двоє дітей.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш на екстреному засіданні Радбезу ООН щодо ситуації на Близькому Сході закликав Ізраїль і палестинців негайно припинити насильство.

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