 Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану

Експрем'єра Лівану та трьох членів його кабінету обвинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії та людських жертв".

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

Слідчі, які розслідують обставини вибуху в порту Бейрута 4 серпня, висунули звинувачення експрем'єр-міністру Лівану Хассану Діабу та трьом членам його кабінету. Їх звинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії і людських жертв", повідомляє в четвер, 10 грудня, агентство dpa.

Усіх чотирьох обвинувачених мають допитати наступного тижня, відтак вирішиться питання про передачу справи до суду.

Читайте також: Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу

4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, внаслідок чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух був настільки потужним, що спричинив великі руйнування в місті - збитки орієнтовно оцінюють у понад 15 мільярдів доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану пішов у відставку.

Дивитись відео 02:21

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух на хімзаводі в Оппау

    1 вересня 1921 року на хімзаводі BASF в Оппау поблизу Людвігсгафена вибухнула ємність для зберігання міндобрив. Тоді здетонувало 4,5 тисячі тонн аміачної селітри. Унаслідок катастрофи загинула 561 особа й майже дві тисячі зазнали поранень. Вибух цілком знищив хімзавод. Крім того, було також повністю або частково зруйновано 800 житлових будинків з приблизно тисячі, що на той час були в Оппау.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Трагедія у Техас-Сіті

    1947 року в порту міста Техас-Сіті у США загорівся французький сухогруз Grandcamp із 2300 тоннами аміачної селітри на борту. Пожежа призвела до потужного вибуху, що спричинив значні руйнування як у самому порту, так і в місті. Тоді загинуло більше 500 людей, тисячі інших дістали поранень. Того ж року сухогруз з вантажем аміачної селітри вибухнув в порту Бреста у Франції. Загинула 21 особа.

  • Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції

    У вересні 2001 року на одному з заводів з виробництва міндобрив, розташованому поблизу південного французького міста Тулуза, так само вибухнули ємності з нітратом амонію. Тоді загинула 31 людина, ще 2,5 тисячі осіб отримали поранення. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування.

  • Техногенні катастрофи, спричинені аміачною селітрою

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух на залізничній станції Ренчхон у КНДР

    2004 року сталося зіткнення автоцистерни і двох залізничних вагонів з аміачною селітрою на станції Ренчхон в Північній Кореї, що розташована поблизу кордону з Китаєм. Пролунав потужний вибух. Тоді загинуло 169 осіб, у тому числі багато дітей. Ще 1300 людей отримали поранення. Вибухова хвиля зруйнувала й пошкодила багато будівель.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Аварія на хімзаводі у Техасі

    15 людей загинуло й 200 дістали поранень у квітні 2013 року від вибуху на хімзаводі поблизу містечка Вест у Техасі. Десятки будинків були повністю зруйновані, зокрема школи та лікарня. Вважається, що тоді потужний вибух так само спричинила аміачна селітра. Сила вибуху була такою, що його чули за 70 кілометрів від місця події, а сейсмологи зафіксували навіть невеликий землетрус.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух у Бейруті

    Увечері 4 серпня 2020 року стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. На одному з портових складів зберігалося понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, котра вибухнула під час пожежі. Потужна вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також заподіяла значних руйнувань у центральній частині міста. Загинуло понад 130 осіб, ще 5000 людей дістали поранень.

    Автор: Валерій Сааков


Також за темою

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut

Вибух у Бейруті: 100 загиблих, майже чотири тисячі поранених (відео) 05.08.2020

Сила вибуху відповідала магнітуді 3,5. Влада Лівану оголосила Бейрут зоною лиха, прем'єр-міністр Хасан Діаб вимагає протягом 48 годин з'ясувати причини події.

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut

Вибух у Бейруті: лікарні Ізраїлю пропонують допомогу Лівану 05.08.2020

Лікарні Ізраїлю пропонують допомогу для постраждалих від потужного вибуху в Бейруті. Ліванський уряд заявляє, що не потребує допомоги від "ворожої держави".

Libanon Beirut Keine Hoffnung mehr auf Überlebende

У Бейруті припинили пошуки людей під завалами 06.09.2020

Рятувальники припинили пошуки людини під завалами будинку у Бейруті. Раніше спеціальні датчики виявили там ознаки пульсу. Утім, тепер рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя.

Реклама

Докладно

Кореспондент DW Сергій Сатановський після вакцинації від коронавірусу в Москві

Як кореспонденту DW в Росії робили щеплення від коронавірусу

Незадовго до початку в Росії масової вакцинації кореспондент DW взяв участь у тестуванні препарату "Спутник V".  

Імпортери скаржаться на проблеми в роботі української митниці

На митниці без змін: бізнес України скаржиться на проблеми

"Сірий імпорт", контрабанда та корупція на митниці - це проблеми, які не один рік дошкуляють бізнесу в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  