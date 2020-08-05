Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану

Слідчі, які розслідують обставини вибуху в порту Бейрута 4 серпня, висунули звинувачення експрем'єр-міністру Лівану Хассану Діабу та трьом членам його кабінету. Їх звинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії і людських жертв", повідомляє в четвер, 10 грудня, агентство dpa.
Усіх чотирьох обвинувачених мають допитати наступного тижня, відтак вирішиться питання про передачу справи до суду.
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4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, внаслідок чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух був настільки потужним, що спричинив великі руйнування в місті - збитки орієнтовно оцінюють у понад 15 мільярдів доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану пішов у відставку.
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Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри
Вибух на хімзаводі в Оппау
1 вересня 1921 року на хімзаводі BASF в Оппау поблизу Людвігсгафена вибухнула ємність для зберігання міндобрив. Тоді здетонувало 4,5 тисячі тонн аміачної селітри. Унаслідок катастрофи загинула 561 особа й майже дві тисячі зазнали поранень. Вибух цілком знищив хімзавод. Крім того, було також повністю або частково зруйновано 800 житлових будинків з приблизно тисячі, що на той час були в Оппау.
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Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри
Трагедія у Техас-Сіті
1947 року в порту міста Техас-Сіті у США загорівся французький сухогруз Grandcamp із 2300 тоннами аміачної селітри на борту. Пожежа призвела до потужного вибуху, що спричинив значні руйнування як у самому порту, так і в місті. Тоді загинуло більше 500 людей, тисячі інших дістали поранень. Того ж року сухогруз з вантажем аміачної селітри вибухнув в порту Бреста у Франції. Загинула 21 особа.
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Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри
Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції
У вересні 2001 року на одному з заводів з виробництва міндобрив, розташованому поблизу південного французького міста Тулуза, так само вибухнули ємності з нітратом амонію. Тоді загинула 31 людина, ще 2,5 тисячі осіб отримали поранення. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування.
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Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри
Вибух на залізничній станції Ренчхон у КНДР
2004 року сталося зіткнення автоцистерни і двох залізничних вагонів з аміачною селітрою на станції Ренчхон в Північній Кореї, що розташована поблизу кордону з Китаєм. Пролунав потужний вибух. Тоді загинуло 169 осіб, у тому числі багато дітей. Ще 1300 людей отримали поранення. Вибухова хвиля зруйнувала й пошкодила багато будівель.
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Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри
Аварія на хімзаводі у Техасі
15 людей загинуло й 200 дістали поранень у квітні 2013 року від вибуху на хімзаводі поблизу містечка Вест у Техасі. Десятки будинків були повністю зруйновані, зокрема школи та лікарня. Вважається, що тоді потужний вибух так само спричинила аміачна селітра. Сила вибуху була такою, що його чули за 70 кілометрів від місця події, а сейсмологи зафіксували навіть невеликий землетрус.
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Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри
Вибух у Бейруті
Увечері 4 серпня 2020 року стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. На одному з портових складів зберігалося понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, котра вибухнула під час пожежі. Потужна вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також заподіяла значних руйнувань у центральній частині міста. Загинуло понад 130 осіб, ще 5000 людей дістали поранень.
Автор: Валерій Сааков