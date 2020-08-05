Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану

Слідчі, які розслідують обставини вибуху в порту Бейрута 4 серпня, висунули звинувачення експрем'єр-міністру Лівану Хассану Діабу та трьом членам його кабінету. Їх звинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії і людських жертв", повідомляє в четвер, 10 грудня, агентство dpa.

Усіх чотирьох обвинувачених мають допитати наступного тижня, відтак вирішиться питання про передачу справи до суду.

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4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, внаслідок чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух був настільки потужним, що спричинив великі руйнування в місті - збитки орієнтовно оцінюють у понад 15 мільярдів доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану пішов у відставку.