Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Щонайменше троє людей загинули внаслідок нападу в розташованому на схід від Тель-Авіва, населеному ультраортодоксальними юдеями місті Ельад. У четвер, 5 травня, на перехожих на вулиці напали двоє чоловіків, один з яких був озброєний вогнепальною зброєю, а другий завдавав ударів сокирою. Як повідомили в місцевих рятувальних службах, унаслідок нападу загинуло троє осіб, ще четверо дістали поранень, інформує агенція dpa.

Читайте також: Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей

Поліція розпочала розслідування. Місцевих жителів просять сховатись у безпечних місцях. Район нападу оточила поліція та сили безпеки. Повідомляється, що поліцейський гелікоптер переслідував підозрілий автомобіль. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, у поліції є побоювання, що зловмисники могли втекти до Західного берега річки Йордан.

ХАМАС назвав скоєне "героїчним актом"

Тим часом палестинський радикальний рух ХАМАС, який є панівною силою в Секторі Гази, назвав цей кривавий напад "героїчним актом". Речник ХАМАСу заявив увечері четверга, що скоєне було реакцією на "штурм" Ізраїлем Храмової гори в Єрусалимі та "реалізацією застереження про те, що мечеть Аль-Акса є червоною лінією".

Читайте також: Понад 20 людей постраждали під час останніх сутичок у Єрусалимі

Ізраїлем з кінця березня прокотилася хвиля терактів, унаслідок яких загинуло вже 17 людей. У двох нападах зловмисниками виявилися ізраїльські араби, прибічники терористичної організації "Ісламська держава" (ІД). Дві інші атаки були скоєні палестинцями із Західного берега.

Читайте також: Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців