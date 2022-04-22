У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок зіткнень між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією поблизу Храмової гори в Єрусалимі. Як повідомив кореспондент інформагенції AFP, ізраїльські сили безпеки увірвалася в п'ятницю до комплексу мечеті Аль-Акса та застосували сльозогінний газ та гумові кулі проти палестинської молоді, яка, своєю чергою, закидала ізраїльські сили безпеки камінням. Раніше вранці палестинці вже кидали каміння у бік Стіни Плачу, кажуть у поліції.

За даними Палестинського Червоного Півмісяця, щонайменше 31 палестинця було поранено, двоє з них - серйозно. Близько десятка постраждалих було доставлено до лікарні.

Напруга не вщухає

Минулого тижня внаслідок заворушень у Єрусалимі постраждали понад 200 людей. До цього в березні в Ізраїлі було скоєно чотири напади за участі палестинців або ізраїльтян арабського походження, внаслідок чого загинуло загалом 14 людей. Водночас з 22 березня під час операцій ізраїльських сил безпеки було вбито 24 палестинці, включаючи нападників.

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Упродовж кількох останніх тижнів ситуація в Старому місті Єрусалиму залишалася напруженою, адже цьогоріч мусульманський місяць посту Рамадан збігся цього року в часі з єврейським святом Песах, а до цього додався Великдень.

Палестинці звинувачують Ізраїль, а той відкидає

Храмова гора у Старому місті є священною для трьох монотеїстичних релігій - християнства, ісламу й юдаїзму. Нещодавню хвилю насильства спровокувало обурення палестинців неодноразовим відвідуванням Храмової гори євреями. Єврейським вірянам дозволено відвідувати майданчик перед мечеттю Аль-Акса у певний час, але їм не дозволяється молитися там. Палестинці звинувачують Ізраїль у спробі пом'якшити правила щодо Храмової гори.

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21 квітня міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід спростував такі закиди після зустрічі із високопоставленими дипломатами США. Ізраїль "зберігає статус-кво на Храмовій горі й зберігатиме його і надалі", - наголосив Лапід.