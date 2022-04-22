У Єрусалимі сутички поблизу Храмової гори: понад 30 постраждалих

Понад 30 людей отримали поранення внаслідок зіткнень між палестинськими демонстрантами та ізраїльською поліцією поблизу Храмової гори в Єрусалимі. Як повідомив кореспондент інформагенції AFP, ізраїльські сили безпеки увірвалася в п'ятницю до комплексу мечеті Аль-Акса та застосували сльозогінний газ та гумові кулі проти палестинської молоді, яка, своєю чергою, закидала ізраїльські сили безпеки камінням. Раніше вранці палестинці вже кидали каміння у бік Стіни Плачу, кажуть у поліції.
За даними Палестинського Червоного Півмісяця, щонайменше 31 палестинця було поранено, двоє з них - серйозно. Близько десятка постраждалих було доставлено до лікарні.
Напруга не вщухає
Минулого тижня внаслідок заворушень у Єрусалимі постраждали понад 200 людей. До цього в березні в Ізраїлі було скоєно чотири напади за участі палестинців або ізраїльтян арабського походження, внаслідок чого загинуло загалом 14 людей. Водночас з 22 березня під час операцій ізраїльських сил безпеки було вбито 24 палестинці, включаючи нападників.
Читайте також: Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців
Упродовж кількох останніх тижнів ситуація в Старому місті Єрусалиму залишалася напруженою, адже цьогоріч мусульманський місяць посту Рамадан збігся цього року в часі з єврейським святом Песах, а до цього додався Великдень.
Палестинці звинувачують Ізраїль, а той відкидає
Храмова гора у Старому місті є священною для трьох монотеїстичних релігій - християнства, ісламу й юдаїзму. Нещодавню хвилю насильства спровокувало обурення палестинців неодноразовим відвідуванням Храмової гори євреями. Єврейським вірянам дозволено відвідувати майданчик перед мечеттю Аль-Акса у певний час, але їм не дозволяється молитися там. Палестинці звинувачують Ізраїль у спробі пом'якшити правила щодо Храмової гори.
Читайте також: Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету
21 квітня міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід спростував такі закиди після зустрічі із високопоставленими дипломатами США. Ізраїль "зберігає статус-кво на Храмовій горі й зберігатиме його і надалі", - наголосив Лапід.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Місто Давида
Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Перше руйнування
Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Римське та візантійське панування
Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Завоювання арабами
Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Епоха Хрестових походів
Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Османи та британці
Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Розділене місто
Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю
1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині
Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.
-
Місто розбрату - історія Єрусалима
Остаточний статус і досі не визначений
Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну.
Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков