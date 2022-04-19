Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю в ніч на вівторок, 19 квітня, завдали удару по одному з об’єктів, що належить радикальному палестинському руху ХАМАС. Згідно з повідомленням пресслужби Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), унаслідок удару з повітря в Секторі Гази було знищено потужності з виробництва зброї. Також повідомляється, що ця операція стала відповіддю на ракетний обстріл ізраїльської території палестинськими радикалами.

Тим часом речник руху ХАМАС Хасем Кассем заявив, що ізраїльські авіаудари вразили лише "порожні цілі" у Секторі Гази. За словами Кассема, загони протиповітряної оборони ХАМАСу обстріляли ізраїльські літаки. ХАМАС, а також очевидці повідомили, що жертв унаслідок ізраїльських атак не було.

18 квітня в прилеглих до Сектора Гази районах на півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги. Згодом ізраїльські військові повідомили, що системою ППО "Залізний купол" було перехоплено випущену з Сектора Гази ракету. Повідомлень про жертв поки не надходило.

Це - перший ракетний обстріл ізраїльської території із січня, передає інформагенція AFP.

Понад 170 людей постраждали у зіткненнях у Єрусалимі

Днями в Єрусалимі в районі священної для юдеїв та мусульман Храмової гори знову були сутички палестинців та ізраїльської поліції. Загалом з 15 квітня понад 170 людей отримали поранення під час зіткнень.

Останніми тижнями напруженість між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки різко посилилася. Новий виток ескалації напруженості збіг за часом із мусульманським місяцем посту Рамадан.

У 2021 році зіткнення в районі мечеті "Аль-Акса" переросли у багатоденні запеклі сутички між учасниками руху ХАМАС та ізраїльськими силами безпеки.

Режим припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями

Наприкінці травня 2021 року набув чинності режим припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими угрупованнями ХАМАС й "Ісламський джихад". Він поклав край масованим обстрілам з обох боків, що не припинялися з 10 травня. Угоду було досягнуто за посередництва Єгипту.

Водночас, сторони попередили одна одну про можливі наслідки у разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо із Сектора Гази триватиме ракетний обстріл ізраїльської території.