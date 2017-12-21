Понад 20 людей постраждали під час останніх сутичок у Єрусалимі

У Єрусалимі в районі священної для євреїв та мусульман Храмової гори у неділю, 17 квітня, сталися сутички палестинців з ізраїльтянами, внаслідок чого поранені понад 20 людей.

Ізраїльська поліція повідомила, що вранці у неділю незадовго до запланованого відвідування Храмової гори єврейськими вірянами "сотні" палестинських демонстрантів почали збирати купи каміння. Співробітники правоохоронних органів втрутилися у ситуацію, щоб "вивести" демонстрантів та "відновити порядок".

За даними Палестинського Товариства Червоного Півмісяця, 19 палестинців дістали поранень, п'ятеро з них госпіталізовані. Деякі з них постраждали від застосування гумових куль.

Ще семеро людей, як повідомили медичні працівники, отримали невеликі травми під час окремого інциденту неподалік Старого міста Єрусалима. За повідомленням ізраїльської поліції, палестинська молодь закидала камінням автобуси, які перевозили єврейських відвідувачів. Правоохоронці затримали 18 палестинців.

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Понад 170 поранених в Ізраїлі з 15 квітня

Напруженість між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки різко зросла останніми тижнями. Так, 15 квітня понад 150 палестинців дістали поранень після того, як ізраїльські військові застосували сльозогінний газ і гумові кулі для утихомирення радикалів, які закидали їх камінням та феєрверками. Таким чином, кількість постраждалих у сутичках за останні три дні перевищила 170 людей.

Новий виток ескалації напруженості збігся у часі з мусульманським місяцем посту Рамадан. У 2021 році зіткнення у районі мечеті "Аль-Акса" переросли у багатоденні запеклі сутички між учасниками радикального ісламістського руху ХАМАС та ізраїльськими силами безпеки.