 Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2022

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Новини

Стрілянина в центрі Тель-Авіва: загинули не менше двох людей

Внаслідок нападу у заповненому відвідувачами барі в Тель-Авіві вбито двох людей, багато поранених. Поліція веде пошуки нападника, у центр міста стягнуті сотні поліцейських, кінологи та армійські спецпідрозділи.

На місці нападу в Тель-Авіві

На місці нападу в Тель-Авіві

Внаслідок збройного нападу, скоєного в заповненому відвідувачами барі на жвавій вулиці Дізенгоф у центрі Тель-Авіва, загинули двоє чоловіків віком близько 30 років, ще семеро людей  поранені, троє з них перебувають у важкому стані. Про це повідомили у четвер, 7 квітня, у Службі швидкої медичної допомоги. Агенція dpa, своєю чергою, повідомляє про десятьох поранених, один з яких перебуває в критичному стані. За даними медиків, до лікарень доставлено близько 16 людей.

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Як повідомив голова окружного управління поліції в Тель-Авіві Аміхай Ешед, нападник почав стріляти о 21.00 за місцевим часом, згодом він утік з місця події. Ешед припустив, що нападник перебуває неподлалік. "На даний час є ознаки того, що йдеться про теракт, але я повинен бути дуже обережним у цьому питанні, ми перевіряємо й інші версії", - додав він.

Поліція закликала мешканців не виходити на вулицю

Агенція dpa з посиланням на ізраїльське телебачення передає, що стріляв, ймовірно, палестинець із Західного берега річки Йордан. Правоохоронці поки не коментували інцидент. Підозрюваний був одягнений у чорне, у нього був із собою синій рюкзак.

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Сили безпеки проводять розшук злочинця. В операції беруть участь сотні поліцейських, кінологи та армійські спецпідрозділи. Поліція закликала мешканців не залишати своїх будинків.  

Серія нападів

Агенція AP, спираючись на дані поліції, повідомляє, що низка "ознак" дозволяє припустити, що ідеться про четвертий політично мотивований смертельний напад в Ізраїлі за менш ніж три тижні.

За останні тижні внаслідок нападів в Ізраїлі загинули 11 людей. У двох із трьох випадків йшлося про можливі зв'язки нападників із радикальним угрупованням "Ісламська держава". Експерти на тлі священного для мусульман місяця Рамадан побоювалися можливої ​​ескалації палестино-ізраїльського конфлікту, а також заворушень у районах Ізраїлю з переважно арабським населенням.

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