Президент Ізраїлю здійснює історичний візит до ОАЕ

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог у неділю, 30 січня, прибув до Об'єднаних Арабських Еміратів. В Абу-Дабі він зустрівся з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Абдаллою бен Заїдом Аль Нахайяном, а потім - зі спадкоємним принцом та фактичним правителем країни Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном, повідомила канцелярія ізраїльського президента.

Під час візиту Герцог відкриє день Ізраїлю на виставці "Експо-2020" у Дубаї, перенесеній через коронавірус, а також проведе зустріч із представниками єврейської громади. У дводенній поїздці політика супроводжує його дружина Міхаль. Це перший офіційний візит президента Ізраїлю до ОАЕ.

Перед вильотом Герцог заявив, що візит став можливим завдяки підписанню у 2020 році у Вашингтоні документа про нормалізацію відносин з ОАЕ та Бахрейном. "Я привезу благословення та послання миру для народів у всьому регіоні", - зазначив він, додавши, що мир принесе жителям Близького Сходу "добробут, прогрес та зростання".

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Нормалізація відносин Ізраїлю та ОАЕ

У середині грудня ОАЕ вперше відвідав прем'єр-міністр Ізраїлю. Нафталі Беннет назвав відносини між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами "відмінними" і заявив про намір "продовжувати їх розвивати та зміцнювати" та "будувати мир між народами".

У 2020 році Емірати порушили укладену десятиліття тому політичну угоду між арабськими державами та нормалізували відносини з Ізраїлем. Після підписання угоди між двома країнами було встановлено пряме авіасполучення та укладено кілька договорів про співпрацю. Потім, у червні 2021 року, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід урочисто відкрив нове посольство Ізраїлю в Абу-Дабі, а в липні ОАЕ відкрили посольство у Тель-Авіві.

Встановлення дипломатичних відносин між двома країнами відбулося за посередництва тодішнього президента США Дональда Трампа. На вимогу Трампа нормалізувати свої відносини з Ізраїлем минулого року також погодилися Бахрейн, Марокко та Судан. До цього часу Єгипет та Йорданія були єдиними арабськими країнами, які мали дипломатичні відносини з Ізраїлем.

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