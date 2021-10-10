Меркель наголосила на важливості безпеки Ізраїлю

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала питання безпеки Ізраїлю "центральним пунктом" для кожного майбутнього німецького уряду. Про це вона заявила на спільній з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннетом пресконференції у неділю, 10 жовтня, в Єрусалимі.

"Німеччина не є нейтральною, коли йдеться про питання безпеки Ізраїлю, навпаки - безпека Ізраїлю є частиною нашої державної політики", - наголосила Меркель. За її словами, це стосується також і питання ядерного озброєння Ірану, тому іранські погрози проти Ізраїлю потрібно сприймати "дуже-дуже серйозно".

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Сьогоднішні хороші відносини між Німеччиною та Ізраїлем є "щасливим випадком", зазначила канцлерка Німеччини, нагадавши про трагічні події минулого, нацистські злочини часів Другої світової війни та Голокост. За її словами, те, що співпраця на основі довіри між двома країнами нині можлива, є "скарбом". Меркель також наголосила на важливості подальшої рішучої боротьби з антисемітизмом. "Це вдасться лише тоді, коли ми пам'ятатимемо про історичну відповідальність, навіть якщо вже не буде жодного очевидця тих подій", - зазначила керівниця німецького уряду.

Під час візиту Меркель до Ізраїлю заплановані зустрічі з представниками ізраїльського уряду, а також президентом країни Іцхаком Герцогом. Очікується, що вона також відвідає меморіал Голокосту "Яд Вашем" в Єрусалимі. Крім того, їй мають урочисто надати почесне звання докторки Ізраїльського технологічного інституту в Хайфі.

Візит канцлерки Німеччини до Ізраїлю спершу був запланований на 28-30 серпня, але потім перенесений через ситуацію в Афганістані.

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