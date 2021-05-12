Іцхак Герцог запросив Володимира Зеленського до Ізраїлю

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог запросив президента України Володимира Зеленського здійснити візит до Ізраїлю з нагоди 30-річчя встановлення відносин між двома державами. Про це він заявив у вівторок, 5 жовтня, у Києві за підсумками зустрічі із Зеленським.

"Пане президенте, якщо у вас буде така можливість, я був би дуже радий прийняти вас з візитом в Ізраїлі. Я дуже радий, що ви погодилися принципово приїхати", - сказав він.

Герцог здійснює свій перший з часу вступу на посаду державний візит, для якого він обрав Україну. Герцог уже провів зустріч з Володимиром Зеленським, а 6 жовтня візьме участь в офіційній міжнародній церемонії, присвяченій 80-й річниці трагедії у Бабиному Яру.

"Символічно, що ваш перший державний візит на посаді глави Ізраїльської держави відбувається саме в Україну. Я сприймаю це як знак високої поваги, дружби та міцних взаємин між нашими державами", - сказав Зеленський.

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Лідери Ізраїлю та України обговорили торгівлю й інвестиції

Говорячи про двосторонні відносини, Зеленський відзначив потенціал угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем для посилення економічної співпраці та нарощення обсягів торгівлі до рівня, що був до пандемії коронавірусу. Водночас він вважає, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну не відповідає потенціалу обох країн. Зеленський також пообіцяв президенту Ізраїлю гарантувати захист інвесторів з його країни на державному рівні.

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Герцог та Зеленський поговорили про трагічне минуле

Під час переговорів глави держав приділили особливу увагу обговоренню вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру. "Разом із президентом Ізраїлю ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою неповторення таких жахливих злочинів, як Голокост, як Голодомор 1932-1933 років в Україні", - додав Зеленський. Президент Ізраїлю під час виступу перед журналістами також привітав ухвалення Верховною Радою України закону про запобігання та протидію антисемітизму.

Як повідомлялося раніше, навесні Зеленський просив Ізраїль стати посередником у його переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним. Також українська влада висловлювала зацікавленість України у придбанні системи на кшталт ізраїльського "Залізного купола".