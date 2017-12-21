Ізраїль та ОАЕ повідомили про взаємне відкриття посольств

Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів на засіданні у неділю, 24 січня, за головування прем'єр-міністра Мохаммеда бін Рашида, повідомив про рішення відкрити посольство ОАЕ в Тель-Авіві, передає державна агенція WAM. Офіційне прохання про відкриття дипломатичного представництва передано міністру закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі ще в жовтні 2020 року.

Своєю чергою, невдовзі після повідомлення від уряду ОАЕ, МЗС Ізраїлю повідомило про відкриття свого посольства в Абу-Дабі, повідомляє агенція Reuters.

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Нагадаємо, уряд ОАЕ схвалив угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем 20 жовтня минулого року. Відповідно до угоди, ізраїльська влада припиняє анексію частини територій Західного берега річки Йордан щонайменше на чотири роки.

У 2020 році ОАЕ, Бахрейн, а потім Марокко - за посередництва США - нормалізували відносини з Ізраїлем. На початку січня 2021 року Судан офіційно приєднався до "угод Авраама", якими передбачена нормалізація відносин з Ізраїлем. Про бажання нормалізувати відносини з Ізраїлем в Хартумі заявили ще в жовтні минулого року, проте уряд країни чекав, поки Вашингтон виключить Судан зі списку країн-спонсорів тероризму.

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До цього дипломатичні відносини з Ізраїлем з арабських країн підтримували тільки Єгипет і Йорданія.

США підтримають нормалізацію відносин Ізраїлю з країнами регіону

Продовження процесу нормалізації відносин Ізраїлю з країнами регіону також стало однією з тем телефонної розмови радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і радника з нацбезпеки ізраїльського прем'єра Меїра Бен-Шаббата, йдеться в заяві Білого дому від 23 січня.

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Згідно з заявою, Салліван також запевнив Бен-Шаббата, що новий президент США Джо Байден залишається вірний зобов'язанню забезпечувати безпеку Ізраїлю.



