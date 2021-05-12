 Ізраїль завдав ударів по військових об′єктах ХАМАС в Секторі Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2022

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Новини

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах ХАМАС в Секторі Гази

У відповідь на запущені напередодні в бік Тель-Авіва ракети, Ізраїль атакував об'єкти радикального руху ХАМАС у Секторі Гази.

Вибухи ізраїльських ракет в ніч на 2 січня

Вибухи ізраїльських ракет

Ізраїльська армія у неділю, 2 січня завдала ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у Секторі Гази у відповідь на ракетні обстріли з цього району. Про це стало відомо з Twitter повідомлення армії Ізраїлю.

"Поки феєрверки заплювали небо на честь святкування Нового 2022 року у всьому світі, з сектора Газа терористи запустили інший тип вогню - ракети у напрямку Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

У ньому також йдеться про те, що ізраїльська армія відкрила вогонь у відповідь, завдавши удари по ракетному заводу ХАМАС та військових постах. Тель-Авів звинуватив ХАМАС у насильстві, що походить з підконтрольної їм території.

1 січня повідомлялося, що дві ракети, випущені з Сектору Гази, впали в Середземному морі біля узбережжя Тель-Авіва. Поки неясно, чи ціллю ракетного обстрілу був Ізраїль, пише агенція AP, втім, ХАМАС часто проводить випробування ракет, запускаючи їх в напрямку моря.

Повідомлень про жертви та постраждалих з обох сторін не надходило.

Зазначимо, що палестинський ісламістський рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази, Ізраїль, ЄС та США вважають терористичним.

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На початку травня 2021 року Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима, що призвело до масових акцій протесту і заворушень в Єрусалимі, внаслідок чого постраждали сотні людей.

Радикальний рух ХАМАС оголосив себе захисником Єрусалиму і піддав Ізраїль ракетному обстрілу з території Сектора Гази. Авіація і сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у відповідь завдавали ударів по сотнях цілей в Газі.

Масовані обстріли з обох боків тривали 11 днів. За даними палестинської сторони, під час бойових дій загинули понад 200 осіб. Ізраїль повідомляв про 13 загиблих. Перемир'я вдалося організувати за посередництва Єгипту.

 

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