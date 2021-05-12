 Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Ізраїльські спецслужби затримали чотирьох палестинців, які втекли з в'язниці, на що ХАМАС відреагував ракетним обстрілом території Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.

Обстріл цілей в Секторі Гази, 12 вересня

Обстріл цілей в Секторі Гази, 12 вересня

Ізраїль знову відповів ударами по цілях в Секторі Гази на ракетний обстріл своєї території. Як заявили ізраїльські військові в неділю, 12 вересня, удари були завдані по підземній інфраструктурі бойовиків руху ХАМАС: майстерні з виробництва ракет, складу зброї, тренувального центру і тунелю. Повідомлень про жертви поки не надходило.

Напруженість в регіоні посилилася останніми днями. 10 вересня було затримано чотирьох палестинських ув'язнених, які втекли на початку тижня з ізраїльської в'язниці суворого режиму. Після цього з Сектора Гази було випущено кілька ракет по Ізраїлю, які були перехоплені системою "Залізний купол".

Двоє з шести палестинських бойовиків, яким вдалося втекти з в'язниці через отвір в камері, за даними ізраїльської поліції, все ще на волі. Четверо втікачів були схоплені в арабському селі поблизу Назарета на півночі Ізраїлю. Всі вони були засуджені за вчинення або планування нападів на ізраїльтян, або підозрювалися в цих злочинах.

Кількома днями раніше, 7 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по цілях в Секторі Гази у відповідь на запущені звідти повітряні кулі із запалювальною сумішшю, які викликали пожежі на півдні країни.

В кінці травня між Ізраїлем і угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад" набрав чинності режим припинення вогню, поклавши край масованим обстрілам з обох сторін, які не припинялися протягом 11 днів. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Водночас сторони попередили одна одну про можливі наслідки в разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо з Сектора Гази продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території.

  • Операція Вартовий мурів

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Операція "Вартовий мурів"

    Ізраїльська армія продовжує операцію "Вартовий мурів" проти радикальних ісламістських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" у Секторі Гази. На цьому етапі задіяна головно авіація, однак у армійському командуванні не виключають, що наступним етапом може стати наземна фаза операції.

  • Мобілізація резервістів

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Мобілізація резервістів

    Ізраїльська армія стягує до кордону зі Секторм Гази бойову техніку та війська. Міністр оборони Бені Ганц оголосив про мобілізацію 9 тисяч резервістів. Востаннє масштабні наземні операції у Газі ізраїльська армія проводила у 2008-2009 та 2014 роках.

  • Вогняний схід сонця

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Кривавий схід сонця

    Стовпи диму здіймаються над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.

  • Безпорадна втеча

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Безпорадна втеча

    У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. Сторони повідомляють про загиблих і поранених.

  • Руйнування у Газі

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Руйнування у Газі

    В ізраїльському командуванні запевняють, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.

  • Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях

    ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.

  • Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет

    Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.

  • Небезпека з неба

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Небезпека з неба

    Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.

  • Якщо поруч немає, де сховатися

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Якщо поруч немає, де сховатися

    Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.

  • Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?

    Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).

  • Каміння і сльозогінний газ у Хевроні

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Каміння і сльозогінний газ у Хевроні

    Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.

  • Економічні збитки і шкода довкіллю

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Економічні збитки і шкода довкіллю

    По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.

  • Скільки це ще триватиме?

    Нова спіраль насильства на Близькому Сході

    Скільки це ще триватиме?

    Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.

    Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський


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Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021)

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