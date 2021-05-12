Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАСу у Секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл

Ізраїль знову відповів ударами по цілях в Секторі Гази на ракетний обстріл своєї території. Як заявили ізраїльські військові в неділю, 12 вересня, удари були завдані по підземній інфраструктурі бойовиків руху ХАМАС: майстерні з виробництва ракет, складу зброї, тренувального центру і тунелю. Повідомлень про жертви поки не надходило.

Напруженість в регіоні посилилася останніми днями. 10 вересня було затримано чотирьох палестинських ув'язнених, які втекли на початку тижня з ізраїльської в'язниці суворого режиму. Після цього з Сектора Гази було випущено кілька ракет по Ізраїлю, які були перехоплені системою "Залізний купол".

Двоє з шести палестинських бойовиків, яким вдалося втекти з в'язниці через отвір в камері, за даними ізраїльської поліції, все ще на волі. Четверо втікачів були схоплені в арабському селі поблизу Назарета на півночі Ізраїлю. Всі вони були засуджені за вчинення або планування нападів на ізраїльтян, або підозрювалися в цих злочинах.

Кількома днями раніше, 7 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по цілях в Секторі Гази у відповідь на запущені звідти повітряні кулі із запалювальною сумішшю, які викликали пожежі на півдні країни.

В кінці травня між Ізраїлем і угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад" набрав чинності режим припинення вогню, поклавши край масованим обстрілам з обох сторін, які не припинялися протягом 11 днів. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Водночас сторони попередили одна одну про можливі наслідки в разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо з Сектора Гази продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території.