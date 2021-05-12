Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Гази

Ізраїльська армія в ніч на вівторок, 7 вересня, завдала авіаударів по Сектору Гази. Як повідомили військові, операція стала відповіддю на запалювальні повітряні кулі, котрі з Гази запускають на територію Ізраїлю.

Відповідальність за запуск повітряних куль ізраїльська влада покладає на радикальний рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази. За даними військово-повітряних сил Ізраїлю, мішенями авіаударів стали потужності з виробництва ракет та військовий об'єкт ХАМАС на півдні Сектору, повідомляє інформагенція AFP.

Очевидці стверджують, що ізраїльська артилерія обстріляла також північ палестинського анклаву. За даними медичних служб Сектору Гази, внаслідок обстріів ніхто не загинув. Раніше ізраїльські пожежники повідомили, що запалювальні повітряні кулі спричинили три лісові пожежі.