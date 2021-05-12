Ізраїль завдав авіаударів по базі ХАМАС після атак з Сектора Гази

Ізраїль завдав авіаударів по військовій базі терористичного руху ХАМАС у відповідь на запуск у бік ізраїльської території повітряних куль із запалювальною сумішшю. Про це у ніч на понеділок, 26 липня, повідомила в Twitter Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Як повідомляється, база з "інфраструктурою і засобами, що використовуються для терористичної діяльності", розташовувалася в Секторі Гази неподалік від цивільних об'єктів, як-от школи. "Ми продовжимо реагувати на будь-які спроби терору з Гази", - заявили в ЦАХАЛ.

У червні ХАМАС кілька разів запускав з території Сектора Гази у бік Ізраїлю зв'язки повітряних куль з прикріпленими до них вибухівкою і запалювальною сумішшю. Так, в середині червня запуск куль викликав не менше 20 загорянь біля кордону з Сектором Гази, повідомили ізраїльські пожежники.

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Нагадаємо, на початку травня Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима, що спричинило масові акції протесту і безлади в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей, внаслідок чого з 10 травня тривали взаємні обстріли Ізраїлю та Сектора Гази. Їхніми жертвами стали щонайменше 232 жителів Гази, серед яких 65 дітей, поранено більше 1900 осіб. Натомість в Ізраїлі внаслідок ракетних обстрілів з боку ХАМАСу загинули 12 людей і сотні дістали поранень.

Режим припинення вогню між Ізраїлем і угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад" набув чинності у ніч на 21 травня. Угода була досягнута за посередництва Єгипту. Сторони однак попередили одна одну про можливі наслідки в разі порушення перемир'я. В Ізраїлі вказали, що режим припинення вогню не діятиме, якщо з Сектора Гази продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території.