Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС у відповідь на атаку із Сектора Гази

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю у понеділок, 23 серпня, атакували позиції терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази. Ізраїльські військові заявили, що їхні дії є відповіддю на на запуск повітряних куль із запалювальною сумішшю і кулеметний обстріл з боку радикального руху ХАМАС 22 серпня.

В ізраїльській армії зазначили, що їхні повітряні сили атакували потужності з виробництва зброї, входи в два "тунелі терору" та підземний пусковий майданчик.

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Раніше в липні і червні ХАМАС кілька разів запускав з території Сектора Гази у бік Ізраїлю зв'язки повітряних куль з прикріпленими до них вибухівкою і запалювальною сумішшю. У середині червня такий запуск куль викликав не менше 20 загорянь біля кордону з Сектором Гази, повідомляли ізраїльські пожежники. У відповідь ВПС Ізраїлю також кілька разів обстрілювали об'єкти ХАМАС у Секторі Гази.

Крім того, 23 серпня також повідомлялося про сутички між палестинцями та ізраїльськими військовими на Західному березі річки Йордан. Під час них загинув 15-річний палестинець.