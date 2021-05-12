Порушення перемир'я: Ізраїль обстріляв цілі ХАМАС після атаки з Cектора Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на п'ятницю, 18 червня, завдала низку авіаударів по цілях терористичного угрупування ХАМАС у Секторі Гази у відповідь на запуск палестинцями повітряних куль з вибухівкою. Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в соцмережі Twitter.

Зі свого боку, представники ХАМАС заявили агенції AFP, що у відповідь вони обстріляли з автоматів ізраїльські поселення на кордоні з Сектором Гази.

Порушення перемир'я на Близькому Сході

Протягом останніх днів ХАМАС кількаразово запускав з території Сектора Гази у бік Ізраїлю повітряні капсули з прикріпленою до них вибухівкою. Ці напади спричинили численні пожежі в Ізраїлі. Своєю чергою, агенція AFP зазначає, що атакам з боку Сектора Гази передували виступи ультраправих ізраїльтян в Єрусалимі.

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Перший з часу укладення перемир'я авіаобстріл цілей у Секторі Гази ізраїльські військові зробили у ніч на 16 червня. За даними Армії оборони Ізраїлю, ця операція також стала реакцією на запуск палестинцями повітряних куль з вибухівкою в бік Ізраїлю.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився 10 травня. У цей день ХАМАС вчинив масований ракетний обстріл Ізраїлю у відповідь на сутички палестинців з поліцією в Східному Єрусалимі. 21 травня набула чинності угода про перемир'я, яку сторонам вдалося укласти за посередництва Єгипту. До цього часу жертвами ескалації конфлікту на Близькому Сході стали 13 ізраїльтян і 260 палестинців.

17 червня держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Ізраїлю Яіром Лапідом і наголосив, що відносини між ізраїльтянами і палестинцями "потребують практичного поліпшення".