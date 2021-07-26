Ізраїль атакував цілі в Лівані після ракетної атаки

Ізраїльські винищувачі у четвер, 5 серпня, вперше за останні сім років атакували цілі на півдні Лівану. Як повідомила Армія оборони Ізраїлю, військово-повітряні сили завдали ударів по районах, "звідки напередодні були випущені ракети по державі Ізраїль".

"Атаки армії оборони Ізраїлю триватимуть і навіть посилюватимуться через терористичні спроби проти держави Ізраїль та її громадян", - ідеться в заяві військових.

Натомість офіційний Бейрут заявив, що Ізраїль здійснює провокації, та закинув йому порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2006 року, яка поклала край 33-денній війні між Ізраїлем та Ліваном.

Нагадаємо, після руйнівного вибуху в порту Бейрута рік тому, Ліван перебуває також і у стані політичної кризи.

Ізраїль готовий протистояти Ірану

5 серпня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що на Ізраїль одночасно з низки напрямків намагаєтсья тиснути Іран.

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"Іран намагається створити виклики Ізраїлю з багатьох фронтів, на зразок нарощування своїх сил в Лівані та Секторі Гази, розміщення бойовиків у Сирії та Іраку і підтримці своїх прихильників в Ємені. Іран - це глобальна і регіональна проблема, і виклик на адресу Ізраїлю", - цитують міністра ізраїльські ЗМІ. На питання, чи готовий Ізраїль вчинити військові дії проти Ірану, Ганц відповів: "Так".