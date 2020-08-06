Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував масштабну допомогу для Лівану - 100 мільйонів євро на розвиток систем освіти й охорони здоров'я, харчового й аграрного секторів. Про це Макрон повідомив на відкритті міжнародної донорської відеоконференції для допомоги Лівану в середу, 4 серпня. Конференцію організували Париж і ООН. Захід відбувається в річницю спустошливого вибуху, який стався у порту ліванської столиці - Бейруті - 4 серпня 2020 року, передає інформагенція dpa.

Берлін анонсував 40 мільйонів євро допомоги для Лівану. Ці кошти мають бути спрямовані серед іншого на підтримку сирійських біженців у країні, повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Маас закликав керівництво близькосхідної країни проводити реформи.

Читайте також: Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри. Унаслідок цього загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух був настільки потужним, що спричинив великі руйнування в місті. Збитки орієнтовно оцінювали в понад 15 мільярдів доларів.

Аміачну селітру зберігали в порту Бейрута без дотримання належних заходів безпеки. У Лівані у справі про вибух заарештовано 25 осіб, у тому числі високопоставлених працівників бейрутського порту і митниці, а також сирійських працівників, які за кілька годин до вибуху проводили зварювальні роботи в порту. Також через цю аварію пішов у відставку тодішній уряд країни.

За оцінками Світового банку, з осені 2019 року Ліван переживає одну з найгірших економічних криз, зафіксованих у світі з середини XIX століття. За цими даними, понад половина населення країни живе у злиднях. У Лівані мешкають близько п'яти мільйонів людей.