 Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Франція та Німеччина нададуть масштабну допомогу Лівану

У річницю спустошливого вибуху в порту Бейрута президент Франції Еммануель Макрон анонсував 100 мільйонів євро допомоги для Лівану. Берлін пообіцяв надати 40 мільйонів євро. Ліван роками переживає тяжку економічну кризу.

25-метрова скульптура в порту Бейрута - знак пам'яті жертв вибуху 4 серпня 2020 року

25-метрова скульптура в порту Бейрута - знак пам'яті жертв вибуху 4 серпня 2020 року. Архітектор - Надім Карам

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував масштабну допомогу для Лівану - 100 мільйонів євро на розвиток систем освіти й охорони здоров'я, харчового й аграрного секторів. Про це Макрон повідомив на відкритті міжнародної донорської відеоконференції для допомоги Лівану в середу, 4 серпня. Конференцію організували Париж і ООН. Захід відбувається в річницю спустошливого вибуху, який стався у порту ліванської столиці - Бейруті - 4 серпня 2020 року, передає інформагенція dpa.

Берлін анонсував 40 мільйонів євро допомоги для Лівану. Ці кошти мають бути спрямовані серед іншого на підтримку сирійських біженців у країні, повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Маас закликав керівництво близькосхідної країни проводити реформи.

Читайте також: Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри. Унаслідок цього загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух був настільки потужним, що спричинив великі руйнування в місті. Збитки орієнтовно оцінювали в понад 15 мільярдів доларів.

Аміачну селітру зберігали в порту Бейрута без дотримання належних заходів безпеки. У Лівані у справі про вибух заарештовано 25 осіб, у тому числі високопоставлених працівників бейрутського порту і митниці, а також сирійських працівників, які за кілька годин до вибуху проводили зварювальні роботи в порту. Також через цю аварію пішов у відставку тодішній уряд країни.

За оцінками Світового банку, з осені 2019 року Ліван переживає одну з найгірших економічних криз, зафіксованих у світі з середини XIX століття. За цими даними, понад половина населення країни живе у злиднях. У Лівані мешкають близько п'яти мільйонів людей.

Дивитись відео 02:21

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Також за темою

French President Emmanuel Macron, center, wears a mask to help prevent the spread of the coronavirus, as he visits the Gemayzeh neighborhood, which suffered extensive damage from an explosion on Tuesday that hit the seaport of Beirut, Lebanon, Thursday, Aug. 6, 2020. (AP Photo/Bilal Hussein) |

Макрона у Бейруті зустрів розлючений натовп - люди незадоволені владою 06.08.2020

Президент Франції Макрон пообіцяв мешканцям Бейрута, що допомога для міста після вибухів у столиці Лівану не потрапить у "корумповані руки" та закликав до проведення політичних реформ у країні.

A general view shows the damage at the site of Tuesday's blast in Beirut's port area, Lebanon August 5, 2020. REUTERS/Mohamed Azakir

Під час вибухів у Бейруті загинула німецька дипломатка 06.08.2020

Співробітниця німецького посольства в Лівані загинула під час вибухів у Бейруті, повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас. Тим часом у ліваньську столицю продовжує надходити міжнародна допомога.

Explosion eines petrochemischen Kraftwerkes in Toulouse. Fabrikexplosion in Toulouse 22.09.2001+++ View of the petrochemical plant 22 September 2001 after a massive blast killed 21 September 25 people and injured more than 650 in the southwestern French city of Toulouse. dpa | © picture-alliance/dpa/E. Cabanis

Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри (фотогалерея) 06.08.2020

Аміачна селітра широко застосовується в сільському господарстві, але вона вибухонебезпечна й нерідко необережне поводження з нею спричиняло трагедії. DW повідомляє про наймасштабніші з них.

Реклама

Докладно

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, заснята під час прибуття до посольства Польщі в Токіо

Лукашенку закинули наказ зняти Тимановську з Олімпіади

DW розповідає про скандал довкола легкоатлетки з Білорусі Тимановської, що отримала польську візу і залишає Токіо.  

Високовольтні лінії електропередач

Атомна енергетика Польщі: на роздоріжжі між РФ і Заходом

Двоє польських бізнесменів хочуть вкластися в розвиток ядерної енергетики в країні. Один - разом зі США, другий - з РФ.  