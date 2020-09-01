 Прем′єр Лівану пішов у відставку, так і не сформувавши уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Прем'єр Лівану пішов у відставку, так і не сформувавши уряд

Призначений наприкінці серпня прем'єр-міністром Лівану Мустафа Адіб заявив про свою відставку через нездатність сформувати уряд.

Прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб подав у відставку

Прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб подав у відставку

Прем'єр-міністр Лівану Мустафа Адіб пішов у відставку на тлі провальних спроб сформувати новий уряд у країні. Про це в суботу, 26 вересня, повідомило ліванське державне Національне інформаційне агентство. Згідно з повідомленням, Адіб оголосив про відставку після зустрічі із президентом Лівану Мішелем Ауном у палаці глави держави.

В адміністрації Ауна підтердили інформацію, пояснивши необхідність зустрічі складнощами, пов'язаними із формуванням уряду. "Президент прийняв відставку і зробить подальші кроки у відповідності до конституції", - зазначається у повідомленні офісу президента в Twitter.

Читайте також: Макрон вимагає від влади Лівану реформ, каже про "останній шанс"

Адіб обіцяв відновити Ліван

Колишнього посла Лівану в Німеччні, 48-річного Мустафу Адіба призначили главою уряду країни 31 серпня. Він замінив свого попередника Хассана Діаба, змушеного піти у відставку на тлі протестів через вибух у порту Бейрута, який пролунав 4 серпня.

Дивитись відео 02:21

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 190 людей, а близько шести тисяч осіб були поранені. На тлі звинувачень у недбалості влади, що призвела до трагедії, у Лівані спалахнули масові протести. Йдучи у відставку, Діаб наголосив, що в Лівані "система корупції є більшою за державу", держава не здатна позбутися цієї системи, а "один приклад корупції вибухнув у порту Бейрута".

Після призначення наступника Діаба, той у своєму телевізійному зверненні заявив, що прагне в максимально короткий термін сформувати уряд та розпочати втілення реформ. Він також пообіцяв звернутися до міжнародних донорів для отримання фінансової допомоги. Втім, протягом майже місяця з моменту отримання посади прем'єр-міністра Адібу так і не вдалося досягти жодного прогресу у формуванні уряду.

Президент Франції Еммануель Макрон намагався домогтися від ліванських політиків формування уряду технократів

Президент Франції Еммануель Макрон намагався домогтися від ліванських політиків формування уряду технократів

Удар по зусиллях Макрона

Інформаційне агентство dpa зазначає, що відставка Адіба стала ударом по намаганнях французького президента Еммануеля Макрона домогтися від ліванської політичної еліти створення уряду незалежних технократів, здатних впоратися із економічною кризою, що охопила країну.

Під час свого візиту до Лівану, що відбувся 1 вересня, Макрон дав провідним політичним силам країни 15 днів, аби ті домовилися щодо формування нового кабінету міністрів. З посиланням на власне джерело dpa зазначає, що ці спроби зірвалися через політичне протистояння різних угруповань у владі країни. Головні політичні посади в Лівані ділять за релігійною приналежністю: президентом країни досі завжди був християнин, главою уряду - мусульманин-суніт, а головою парламенту - мусульманин-шиїт.

  • Паніка в Бейруті

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Паніка в Бейруті

    Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.

  • Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Вибухи відчули далеко від епіцентру

    Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.

  • Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Жителі Кіпру теж відчули вибухи

    Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.

  • Десятки загиблих, тисячі поранених

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Десятки загиблих, тисячі поранених

    Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.

  • Тонни аміачної селітри

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Тонни аміачної селітри

    За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.

  • Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Наввипередки з часом за порятунок людських життів

    Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.

  • Люди розшукують одне одного

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Люди розшукують одне одного

    Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.

  • Зона лиха і триденний траур

    Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок

    Зона лиха і триденний траур

    Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.

    Автор: Дарко Яневич


Також за темою

Libanon Französischer Präsident Macron in Beirut

Макрон вимагає від влади Лівану реформ, каже про "останній шанс" 01.09.2020

Під час візиту до Лівану Еммануель Макрон закликав владу країни швидко сформувати уряд та провести радикальні реформи.

Libanon Mustapha Adib, neuer Premierminister

Призначено нового главу уряду Лівану 31.08.2020

Новим прем'єр-міністром Лівану призначено Мустафу Адіба. Він пообіцяв швидке проведення реформ. Тим часом Світовий банк оцінив збитки від вибуху в Бейруті.

Libanon Beirut Keine Hoffnung mehr auf Überlebende

У Бейруті припинили пошуки людей під завалами 06.09.2020

Рятувальники припинили пошуки людини під завалами будинку у Бейруті. Раніше спеціальні датчики виявили там ознаки пульсу. Утім, тепер рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя.

Реклама

Докладно

Ілюстрація до розслідування щодо файлів FinCEN на сайті групи журналістів-розслідувачів ICIJ

Файли FinCEN: чи мають санкції сенс?

Файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити міжнародні санкції.  

default

Замість перекуру - додаткова відпустка

Ресторатор надає своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  