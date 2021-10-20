В Єрусалимі поновилися сутички палестинців та поліції: понад пів сотні поранених

В Єрусалимі у вівторок, 19 жовтня, сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. За даними ізраїльських правоохоронців, внаслідок конфлікту, який стався біля Дамаських воріт, що ведуть до Старого міста, арештували 22-ох палестинців.

Як зазначає агенція AP, у той день тисячі палестинців пройшли маршем вздовж стін Старого міста і зупинилися біля воріт, де музиканти зіграли гімн Палестини. Вони продовжили рух до мечеті Аль-Акса, де десятки тисяч людей молилися з нагоди дня народження пророка Мухаммеда. Палестинці стверджують, що ізраїльська поліція планувала обмежити щорічні збори біля Дамаських воріт, що, на їхню думку, було провокацією.

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Десятки поранених під час заворушень в Єрусалимі

Своєю чергою, як пише The Jerusalem Post, за даними ізраїльської поліції, палестинці закидали камінням поліцейських та автобус біля Дамаських воріт. Внаслідок нападу один із ізраїльських військових, водій автобуса та 16-річний підліток отримали легкі травми. Також, за даними ЗМІ, 55 палестинців були поранені під час сутичок з поліцією.

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Нагадаємо, на початку травня, Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима. Це спричинило масові акції протесту і безлади в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей. Внаслідок цих сутичок з 10 травня тривали взаємні обстріли Ізраїлю і Сектора Гази. Їхніми жертвами стали щонайменше 232 жителів Гази, серед яких 65 дітей, поранено більше 1900 осіб. Натомість в Ізраїлі внаслідок ракетних обстрілів з боку ХАМАСу загинули 12 людей і сотні дістали поранень.

У липні в Єрусалимі на Храмовій горі знову сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією.