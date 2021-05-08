Єрусалим: нові сутички палестинців та ізраїльської поліції

В Єрусалимі на Храмовій горі у неділю, 18 липня, знову сталися сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. Молоді люди закидали правоохоронців камінням. Поліцейські у відповідь розігнали палестинських демонстрантів.

Храмову гору в цей день відвідали близько 1700 єврейських прочан. У 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава - національний день жалоби у євреїв. Так, саме у цей день були зруйновані Перший і Другий Єрусалимські храми, що розташовувались на території Храмової гори. Зараз там знаходяться мусульманські культові споруди - мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.

Читайте також: Коментар: Ізраїльсько-палестинський конфлікт - кінець ілюзії

Нагадаємо, на початку травня Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських родин зі Східного Єрусалима. Це спричинило масові акції протесту і безлади в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей. Внаслідок цих сутичок з 10 травня тривали взаємні обстріли Ізраїлю і Сектора Гази. Їхніми жертвами стали щонайменше 232 жителів Гази, серед яких 65 дітей, поранено більше 1900 осіб. Натомість в Ізраїлі внаслідок ракетних обстрілів з боку ХАМАСу загинули 12 людей і сотні дістали поранень.