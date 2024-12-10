Ізраїль за два дні завдав близько 480 ударів по Сирії

Через кілька днів після повалення режиму Башара Асада ЦАХАЛ завдав майже пів тисячі ударів по Сирії. Цілями були 15 військово-морських суден, зенітні батареї та заводи з виробництва зброї.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) протягом останніх двох днів завдала близько 480 ударів по стратегічних військових об’єктах у Сирії. Таку заяву ЦАХАЛ оприлюднив у Telegram у вівторок, 12 грудня.

"Протягом останніх 48 годин ЦАХАЛ завдав удару по більшості запасів стратегічної зброї в Сирії, не давши їм потрапити в руки терористів", - йдеться в заяві військових.

Зазначається, що у понеділок ракетні кораблі ВМС Ізраїлю завдали ударів одночасно по двох об'єктах ВМС Сирії, де були пришвартовані 15 сирійських військових кораблів. Також ізраїльська авіація здійснили понад 350 повітряних ударів. "Було завдано ударів по широкому спектру цілей, включаючи зенітні батареї, аеродроми сирійських ВПС і десятки об'єктів з виробництва зброї в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії і Пальмірі", - заявляє ЦАХАЛ.

Крім того, під ударом опинилися стратегічні озброєння, в тому числі ракети, БПЛА, винищувачі, ударні вертольоти, радари, танки тощо. Ізраїльська армія також завдала авіаударів по 130 іншим об'єктам, включаючи склади зброї, військові споруди, пускові установки та вогневі позиції.

Як заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, мета ЦАХАЛ - знищити стратегічні об’єкти, які загрожують його країні, пише агенція AFP. Він також попередив нових правителів Сирії не йти шляхом поваленого президента Башара Асада.

ООН закликає Ізраїль має припинити бомбардування Сирії

Тим часом спеціальний посланник ООН по Сирії Гейр Педерсен закликав Ізраїль припинити наземні операції та бомбардування в Сирії, назвавши їх "дуже тривожними". "Ми продовжуємо спостерігати пересування Ізраїлю та бомбардування Сирії", - цитує його агенція dpa. "Це потрібно припинити. Це надзвичайно важливо".

Педерсон заявив, що різні повстанські угруповання, які зараз перебувають при владі в Сирії, координують свої дії після втечі Асада. "Важливо, щоб ми не бачили конфлікту між цими групами", - додав він.

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Наступ повстанців-ісламістів у Сирії

Збройні угруповання почали масштабний наступ на урядові сили президента Сирії Башара Асада наприкінці листопада. 8 грудня сирійські повстанці, очолювані сунітським радикальним ісламістським угрупуванням "Хаят Тахрір аш-Шам", оголосили в ефірному державному телебаченні, що повалили режим Башара Асада.

У той же день, 8 грудня, міністерство РФ повідомило, що Башар Асад "ухвалив рішення залишити президентський посад" і залишив Сирію. Асаду з родиною надали притулок у РФ.