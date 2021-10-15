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Як військова техніка, збройні сили та війна вбивають клімат

18 жовтня 2024 р.

Неможливо визначити, скільки шкідливих викидів в атмосферу спричиняють військові у світі. Але ці обсяги шалені, адже бюджет галузі - 2,2 трильйона доларів. Чи є рішення проблеми?

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Наразі лише в Європі експлуатується близько 120 винищувачів F-35. Але їхній виробник очікує, що до 2030 року ця кількість зросте до 600. У США планують придбати близько двох з половиною тисяч нових літаків. Винищувачі F-35, які купуються зараз, літатимуть і спалюватимуть паливо до 2070 року. 
Згідно з одним із досліджень, "на кожні 100 морських миль (тобто близько 185 км) один F-35 викидає стільки ж CO2, скільки середньостатистичний британський автомобіль на бензиніупродовж цілого року. 

Як воєнні дії нищать клімат планети

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