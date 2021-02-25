В ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації від коронавірусу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) очікує, що єдиний паспорт ЄС про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа. Про це вона заявила у четвер, 25 лютого, за підсумками саміту глав держав ЄС, який провели у форматі відеоконференції.

"Політичне завдання - домогтися цього в найближчі місяці, ми говорили про три місяці. Я очікую, що до літа все буде готово", - заявила Меркель, цитує агентство dpa.

Читайте також: Швеція й Данія запроваджують сертифікати вакцинації: плюси і мінуси

Паспорт вакцинації повинен, серед іншого, забезпечити певні пільги вакцинованим особам у разі такої необхідності. Це не означає, що в майбутньому подорожувати зможуть тільки ті, у кого є підтвердження про вакцинацію. Але такі країни як Греція, Кіпр, Болгарія та Австрія виступають за надання певних переваг власникам паспортів вакцинації. Наприклад, Греція і Кіпр вже домовилися з Ізраїлем про майбутній в'їзд вакцинованих осіб, а деякі держави ЄС, такі як Польща і Румунія, вже надають вакцинованим особам пільги, наприклад, при в'їзді в країну.

Читайте також: Щеплення від COVID-19: де потрібен сертифікат про вакцинацію і немає карантину

Але поки що жодного політичного рішення на рівні ЄС не ухвалено. На даний момент держави-члени ЄС погодилися тільки про необхідність розробки взаємно визнаних доказів вакцинації. Для цього планується створення бази даних для реєстрації щеплень і персоналізованого QR-коду для щеплених осіб.

Карантинні обмеження рекомендують зберегти

У заключному комюніке саміту лідери країн ЄС також вказали на необхідність подальшого збереження запроваджених карантинних обмежень. Вони також дійшли спільної позиції щодо необхідності продовження обмежень на вільне пересування і туристичні подорожі, повідомляє агентство Reuters.

Виділення вакцин третім країнам

Під час відеосаміту лідери країн ЄС також підтвердили готовність допомогти вакцинами третім країнам, включно з країнами "Східного партнерства", учасником якого є і Україна.

Читайте також: Сертифікат про щеплення від коронавірусу - обов'язкова умова для в'їзду до ЄС?

"Ми не будемо в безпеці доти, поки всі не будуть у безпеці, в зв'язку з цим ми підтверджуємо нашу солідарність з третіми країнами за допомогою COVAX, так само як і готовність ділитися вакцинами з нашими сусідами й надалі. Ми домовилися продовжувати ділитися вакцинами, особливо для працівників системи охорони здоров'я, які повинні бути серед перших, кого потрібно захистити. Наша допомога повинна йти тим, хто її потребує, включно з Африкою, західними Балканами, "Східним партнерством", Латинською Америкою", - заявив за підсумками відеосаміту президент Європейської Ради Шарль Мішель.