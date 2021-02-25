 В ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Новини

В ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації від коронавірусу

За словами канцлерки Німеччини, країни ЄС розраховують, що єдиний цифровий паспорт вакцинації від коронавірусу буде готовий упродовж трьох місяців.

Анґела Меркель на пресконференції за підсумками саміту ЄС 25 лютого

Анґела Меркель на пресконференції за підсумками саміту ЄС 25 лютого

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) очікує, що єдиний паспорт ЄС про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа. Про це вона заявила у четвер, 25 лютого, за підсумками саміту глав держав ЄС, який провели у форматі відеоконференції.

"Політичне завдання - домогтися цього в найближчі місяці, ми говорили про три місяці. Я очікую, що до літа все буде готово", - заявила Меркель, цитує агентство dpa.

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Паспорт вакцинації повинен, серед іншого, забезпечити певні пільги вакцинованим особам у разі такої необхідності. Це не означає, що в майбутньому подорожувати зможуть тільки ті, у кого є підтвердження про вакцинацію. Але такі країни як Греція, Кіпр, Болгарія та Австрія виступають за надання певних переваг власникам паспортів вакцинації. Наприклад, Греція і Кіпр вже домовилися з Ізраїлем про майбутній в'їзд вакцинованих осіб, а деякі держави ЄС, такі як Польща і Румунія, вже надають вакцинованим особам пільги, наприклад, при в'їзді в країну.

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Але поки що жодного політичного рішення на рівні ЄС не ухвалено. На даний момент держави-члени ЄС погодилися тільки про необхідність розробки взаємно визнаних доказів вакцинації. Для цього планується створення бази даних для реєстрації щеплень і персоналізованого QR-коду для щеплених осіб.

Карантинні обмеження рекомендують зберегти

У заключному комюніке саміту лідери країн ЄС також вказали на необхідність подальшого збереження запроваджених карантинних обмежень. Вони також дійшли спільної позиції щодо необхідності продовження обмежень на вільне пересування і туристичні подорожі, повідомляє агентство Reuters.

Виділення вакцин третім країнам

Під час відеосаміту лідери країн ЄС також підтвердили готовність допомогти вакцинами третім країнам, включно з країнами "Східного партнерства", учасником якого є і Україна. 

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"Ми не будемо в безпеці доти, поки всі не будуть у безпеці, в зв'язку з цим ми підтверджуємо нашу солідарність з третіми країнами за допомогою COVAX, так само як і готовність ділитися вакцинами з нашими сусідами й надалі. Ми домовилися продовжувати ділитися вакцинами, особливо для працівників системи охорони здоров'я, які повинні бути серед перших, кого потрібно захистити. Наша допомога повинна йти тим, хто її потребує, включно з Африкою, західними Балканами, "Східним партнерством", Латинською Америкою", - заявив за підсумками відеосаміту президент Європейської Ради Шарль Мішель.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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