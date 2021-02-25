В ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації від коронавірусу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) очікує, що єдиний паспорт ЄС про вакцинацію від коронавірусу буде розроблений до літа. Про це вона заявила у четвер, 25 лютого, за підсумками саміту глав держав ЄС, який провели у форматі відеоконференції.
"Політичне завдання - домогтися цього в найближчі місяці, ми говорили про три місяці. Я очікую, що до літа все буде готово", - заявила Меркель, цитує агентство dpa.
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Паспорт вакцинації повинен, серед іншого, забезпечити певні пільги вакцинованим особам у разі такої необхідності. Це не означає, що в майбутньому подорожувати зможуть тільки ті, у кого є підтвердження про вакцинацію. Але такі країни як Греція, Кіпр, Болгарія та Австрія виступають за надання певних переваг власникам паспортів вакцинації. Наприклад, Греція і Кіпр вже домовилися з Ізраїлем про майбутній в'їзд вакцинованих осіб, а деякі держави ЄС, такі як Польща і Румунія, вже надають вакцинованим особам пільги, наприклад, при в'їзді в країну.
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Але поки що жодного політичного рішення на рівні ЄС не ухвалено. На даний момент держави-члени ЄС погодилися тільки про необхідність розробки взаємно визнаних доказів вакцинації. Для цього планується створення бази даних для реєстрації щеплень і персоналізованого QR-коду для щеплених осіб.
Карантинні обмеження рекомендують зберегти
У заключному комюніке саміту лідери країн ЄС також вказали на необхідність подальшого збереження запроваджених карантинних обмежень. Вони також дійшли спільної позиції щодо необхідності продовження обмежень на вільне пересування і туристичні подорожі, повідомляє агентство Reuters.
Виділення вакцин третім країнам
Під час відеосаміту лідери країн ЄС також підтвердили готовність допомогти вакцинами третім країнам, включно з країнами "Східного партнерства", учасником якого є і Україна.
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"Ми не будемо в безпеці доти, поки всі не будуть у безпеці, в зв'язку з цим ми підтверджуємо нашу солідарність з третіми країнами за допомогою COVAX, так само як і готовність ділитися вакцинами з нашими сусідами й надалі. Ми домовилися продовжувати ділитися вакцинами, особливо для працівників системи охорони здоров'я, які повинні бути серед перших, кого потрібно захистити. Наша допомога повинна йти тим, хто її потребує, включно з Африкою, західними Балканами, "Східним партнерством", Латинською Америкою", - заявив за підсумками відеосаміту президент Європейської Ради Шарль Мішель.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков