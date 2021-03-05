У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має суттєві заперечення щодо плану Єврокомісії з запровадження "цифрових зелених паспортів вакцинації". Наразі немає певних даних про те, скільки тримається імунітет, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу, заявив директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю виданню Die Welt у п'ятницю, 5 березня. Зважаючи на це, ВООЗ ставиться критично до намірів з запровадження паспортів вакцинації. "Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю", - наголосив бельгійський медик і додав, що заявленої на літо появи таких паспортів "навряд чи уникнути". "Однак ВООЗ цього не рекомендує", - заявив Клюге.

Директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге

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Як повідомлялося, 17 березня Єврокомісія оприлюднить законопроєкт про "цифровий зелений паспорт", у якому мають нотуватись дані про вакцинацію від коронавірусу, хворобу COVID-19, а також негативні тести на коронавірус. Метою запровадження паспорту вакцинації є надійний шлях для скасування обмежень, а також уможливлення подорожей в Європі. Протягом трьох місяців мають бути створені технічні умови для того, щоб у межах усього ЄС дані паспорта зчитувались безпечно.

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Між тим 5 березня міністр енергетики та інформаціних технологій Швеції Андерс Ігеман повідомив, що паспорти вакцинації з'являться в країні до літа. За його словами, йдеться про цифровий документ, що буде доступний на різних платформах, у тому числі на мобільних телефонах та електронних гаманцях.

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Нагадаємо, 5 березня Кіпр вирішив відкрити свої кордони для тих британських туристів, які були вакциновані від COVID-19. Як повідомив міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос, туристи з Великобританії, які вже прищепилися від коронавірусу, з 1 травня не повинні пред'являти негативний тест під час в'їзду на територію Кіпру і витрачати час на карантин.