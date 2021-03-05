 У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Новини

У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації

Європейський паспорт вакцинації має сприяти подоланню кризи, пов'язаної з пандемією. Однак ВООЗ має щодо цього серйозні заперечення.

У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації

У ВООЗ виступили проти запланованих ЄС паспортів вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має суттєві заперечення щодо плану Єврокомісії з запровадження "цифрових зелених паспортів вакцинації". Наразі немає певних даних про те, скільки тримається імунітет, пов'язаний з вакцинацією від коронавірусу, заявив директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю виданню Die Welt у п'ятницю, 5 березня. Зважаючи на це, ВООЗ ставиться критично до намірів з запровадження паспортів вакцинації. "Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю", - наголосив бельгійський медик і додав, що заявленої на літо появи таких паспортів "навряд чи уникнути". "Однак ВООЗ цього не рекомендує", - заявив Клюге.

Директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге

Директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге

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Як повідомлялося, 17 березня Єврокомісія оприлюднить законопроєкт про "цифровий зелений паспорт", у якому мають нотуватись дані про вакцинацію від коронавірусу, хворобу COVID-19, а також негативні тести на коронавірус. Метою запровадження паспорту вакцинації є надійний шлях для скасування обмежень, а також уможливлення подорожей в Європі. Протягом трьох місяців мають бути створені технічні умови для того, щоб у межах усього ЄС дані паспорта зчитувались безпечно.

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Між тим 5 березня міністр енергетики та інформаціних технологій Швеції Андерс Ігеман повідомив, що паспорти вакцинації з'являться в країні до літа. За його словами, йдеться про цифровий документ, що буде доступний на різних платформах, у тому числі на мобільних телефонах та електронних гаманцях.

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Нагадаємо, 5 березня Кіпр вирішив відкрити свої кордони для тих британських туристів, які були вакциновані від COVID-19. Як повідомив міністр туризму Кіпру Саввас Пердіос, туристи з Великобританії, які вже прищепилися від коронавірусу, з 1 травня не повинні пред'являти негативний тест під час в'їзду на територію Кіпру і витрачати час на карантин. 

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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