У ЄК планують у березні представити цифровий паспорт щеплень

В Єврокомісії планують до кінця березня представити проєкт "цифрового зеленого паспорту" для вакцинованих від коронавірусу. Про це в понеділок, 1 березня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європарламенті.

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За словами фон дер Ляєн, єврокомісари мають намір уже "в найближчі кілька місяців створити технічні передумови" для запровадження такого документа про проведену вакцинацію від коронавірусу. На тлі цього очільниця Єврокомісії наголосила на важливості солідарності в цьому питанні всіх країн-членів Євросоюзу. "Для того, щоб цифровий зелений паспорт був успішним, нам потрібна підтримка всіх країн-членів", - наголосила керівниця Єврокомісії.

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Згідно з досягнутими під час останнього саміту ЄС домовленостями, цифровий європейський паспорт вакцинації мають технічно підготувати протягом трьох місяців. Мета запровадження такого захищеного від фальсифікацій посвідчення полягає в тому, щоб надати можливість вакцинованим від коронавірусу людям довести свою імунізацію. Теоретично, це можна зробити за допомогою документа з QR-кодом, який можна було б розрукувати на папері або ж зберігати на смартфоні, подібно до залізничних квитків. Для цього національні системи 27 держав-членів ЄС мають узгодити між собою відповідні норми.

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Поки що неясно, чи буде цей документ сприяти полегшенню можливостей щодо поїздок або відвідування ресторанів чи інших закладів або заходів для тих, хто вакцинувався. Ймовірно, це залишатимуть на розсуд окремих держав ЄС. Приміром, у Ізраїлі "зелений паспорт" надає такі переваги для вакцинованих осіб.