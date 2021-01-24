 Коронавірус: Данія подовжила локдаун до кінця лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2021

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Новини

Коронавірус: Данія подовжила локдаун до кінця лютого

Уряд Данії подовжив локдаун через появу і поширення мутованих варіантів коронавірусу. Кордони країни залишатимуться зачиненими.

Копенгаген

Копенгаген

В Данії подовжується запроваджений через пандемію COVID-19 локдаун. Таке рішення у четвер, 28 січня, ухвалив уряд країни. Локдаун продовжується через появу і поширення мутованих варіантів коронавірусу і діятиме до кінця лютого 2021 року.

В країні залишатимуться зачиненими магазини, торгові центри, ресторани, фітнес-центри тощо. Працюють тільки продуктові супермаркети, аптеки та крамниці з товарами першої необхідності.

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Також у Данії й далі очно не працюватимуть школи. Однак, за словами прем'єр-міністерки країни Метте Фредеріксен, не виключено, що учням 1-4 класів дозволять відвідувати заняття ще до 28 лютого. Відповідне рішення може бути ухвалене наступного тижня.

Під час дії локдауну залишатимуться закритими для іноземців кордони Данії. Дозвіл на в'їзд до країни матимуть тільки ті особи, які заявлять вагому причину для перетину кордону, а також пред'являть негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше 24-х годин.

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Між тим останніми тижнями кількість заражень коронавірусом в Данії скоротилась, водночас зросло число зареєстрованих випадків мутованого коронавірусу. Як повідомила глава уряду Данії, "сотні таких випадків спонукають нас бути обережними". "Мутовані варіанти коронавірусу змінили правила гри", - наголосила Фредеріксен.

Згідно з даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), від початку пандемії в Данії, де мешкає 5,8 мільйона людей, зареєстровано 197,9 тисячі випадків заражень коронавірусом, з них 2072 - летальні.

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