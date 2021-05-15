 Рада ЄС не змогла досягти угоди щодо сертифіката вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Новини

Рада ЄС не змогла досягти угоди щодо сертифіката вакцинації

У Раді ЄС знову не знайшли компромісу у питанні загальноєвропейського сертифіката вакцинації від коронавірусу.

Німецький паспорт щеплень з відмітками про повну вакцинацію від коронавірусу

Німецький паспорт щеплень з відмітками про повну вакцинацію від коронавірусу

Представники Європейського парламенту та окремих країн ЄС ввечері вівторка, 18 травня, перервали свої переговори щодо узгодження загальноєвропейського сертифіката вакцинації від коронавірусу. Про це повідомили представники Португалії у Раді ЄС, яка головує у ній у першому півріччі 2021 року.

Це була вже третя спроба досягти угоди щодо єдиного для усього Європейського Союзу сертифіката вакцинації від COVID-19. Переговори мають продовжитися 20 травня. Втім, навіть якщо Рада ЄС знайде компроміс, на нього ще чекатиме формальне затвердження з боку окремих держав Європейського Союзу, а також Європарламенту.

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Суперечка щодо тестів на коронавірус

Сертифікат вакцинації має бути захищеним від підробок і засвідчувати у його пред'явника наявність щеплення від COVID-19, актуального негативного тесту на цю хворобу або факт нещодавнього одужання від неї. Таким чином у ЄС хочуть, зокрема, полегшити пересування всередині союзу у сезон літніх відпусток.

Однак суперечливим питанням залишається те, який статус матимуть нещодавно протестовані на коронавірус особи та хто братиме на себе кошти з проведення тестування. Також досі не з'ясовано, чи надаватиме наявність такого сертифіката необмежену свободу у пересуванні Європою, чи окремі держави зможуть запроваджувати власні правила в'їзду навіть для осіб із цим документом.

Україна готова уніфікувати паспорт вакцинації з ЄС

11 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вже підготувалася до уніфікації українських довідок із будь-якою моделлю паспорта вакцинації Євросоюзу. "Ми готові запровадити будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі, - цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", - запевнив український прем'єр.

Шмигаль нагадав, що люди, яким зробили щеплення, зареєстровані в електронній системі eHealth. "Тож технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати паспорт вакцинації, який буде затверджений у будь-якій міжнародній формі", - пояснив він.

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