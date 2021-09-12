В Англії не вимагатимуть паспорти вакцинації на масових заходах

Уряд Великобританії вирішив не вимагати паспорти вакцинації від коронавірусу для входу в нічні клуби та інші багатолюдні заходи в Англії. Відповідну заяву зробив у неділю, 12 вересня, міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід.

"Ми не будемо продовжувати реалізацію планів щодо запровадження паспортів вакцинації", - сказав Джавід в інтерв'ю медіакомпанії BBC.

Утім, хоч уряд поки відклав ідею запровадження паспортів вакцинації для відвідування масових заходів, але може переглянути це рішення, якщо кількість випадків інфікування COVID-19 знову стрімко зростатиме, пояснив міністр.

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Раніше чимало членів правлячої Консервативної партії виступили проти оголошених задумів уряду щодо запровадження паспортів вакцинації, критикуючи таку норму як неприйнятний тягар для бізнесу та обмеження прав людини, пише агенція AP. Ідея вимагати від людей доказів вакцинації або недавно зробленого негативного тесту на COVID-19 викликала несприйняття у багатьох людей у Великобританії, де люди зазвичай не зобов'язані мати при собі документи, що засвідчують особу.

У Великобританії дві дози вакцини отримали понад 80 відсотків осіб старше 16 років, і, як очікується, найближчим часом буде оголошено, чи поширить влада країни вакцинацію на осіб у віці від 12 до 15 років. На тлі цього Джавід розповів журналістам, що інші країни застосовують паспорти вакцинації насамперед для того, щоб спонукати населення щепитися від коронавірусу, а в Великобританії такої потреби немає.

Політика у сфері охорони здоров'я в Сполученому Королівстві перебуває в компетенції регіональних урядів. Утім, британський уряд відповідає за більшу частину країни - Англію, що не має власного уряду. Натомість Шотландія, Уельс і Північна Ірландія самі ухвалюють рішення про епідемічні обмеження.

Як повідомлялося, влітку цього рокув Англії було скасовано більшість коронавірусних обмежень.