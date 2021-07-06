Пандемія COVID-19: Англія скасувала обмеження попри застереження вчених

Англія скасувала майже всі обмеження, запроваджені з метою боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. З опівночі понеділка, 19 липня, в країні не діють, зокрема, правило триматися на відстані від інших людей у закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому. Скасовано обмеження на максимальну кількість відвідувачів різноманітних розважальних закладів. А необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона. Залишилося в силі вимога піти на карантин в разі виявлення інфекції серед осіб, з якими у людини були безпосередні контакти.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив на захист скасування обмежень, названих в ЗМІ "днем свободи". При цьому Джонсон закликав англійців залишатися пильними та зробити щеплення від COVID-19. Сам прем'єр перебуває на карантині після контакту з інфікованою особою.

Критика з боку лейбористів

Рішення британської влади викликало невдоволення опозиції. Джонатан Ешворт, експерт Лейбористської партії з питань охорони здоров'я, назвав позицію офіційного Лондона "безглуздою". З особливо різкою критикою лейбористи вказують на скасування маскового режиму.

Щодня близько 50 тисяч нових заражень

Водночас вчені стурбовані динамікою поширення інфекції в королівстві. Останніми днями добовий приріст заражень в Великобританії становить близько 50 тисяч випадків. Більше заражень на добу реєструють лише в Індонезії та США. Якщо поширення дельта-варіанта вірусу вийде з-під контролю, країна може зіткнутися зі ста тисячами заражень на добу і необхідністю щодня госпіталізувати по 2000 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, вважає професор Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон.

Уельс і Шотландія мають право встановлювати власну політику в галузі охорони здоров'я. Їхні уряди вже заявили, що залишать в силі низку обмежень, зокрема, масковий режим.

Загалом у 67-мільйонному Сполученому Королівстві вірус виявлений у 5,43 мільйона осіб, близько 129 тисяч хворих померли, а 4,39 мільйона одужали.