 Борис Джонсон самоізолювався, закликав британців до обачності щодо вірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Борис Джонсон самоізолювався, закликав британців до обачності щодо вірусу

Борис Джонсон закликав британців зберігати розсудливість після скасування коронавірусних обмежень в Англії. Сам прем'єр змушений самоізолюватися після контакту з главою МОЗ, який інфікувався коронавірусом.

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон змушений самоізолюватися через контакт з главою МОЗ

Прем'єр Великобританії Борис Джонсон змушений самоізолюватися через контакт з главою МОЗ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у неділю, 18 липня, напередодні скасування COVID-обмежень в Англії закликав британців зберігати розсудливість та пам'ятати про ризики зараження коронавірусом.

"Будь ласка, будь ласка, будьте обережні і підійдіть завтра до наступного кроку з усією розсудливістю та повагою до інших людей та пам'ятайте про ризики, які хвороба продовжує нести", - сказав він у відеозверненні, цитує інформагенція AFP.

Сам Джонсон, а також міністр фінансів Ріші Сунаком повинні самоізолюватися після контакту 16 липня з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом, який отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

При цьому спершу речник Даунінг-стріт заявив, що Джонсон і Сунак продовжать працювати у своїх офісах, самоізолюючись поза роботою. Утім, після критики громадськості речник повідомив, що політики не працюватимуть в офісах та перебуватимуть на самоізоляції.

Борис Джонсон у зверненні також закликав британців ставитися з повагою до системи відстежування контактів у часи, коли поширення коронавірусу знову прискорилося. Водночас він вкотре став на захист рішення скасувати майже всі COVID-обмеження у Англії, зазначивши, що восени чи взимку зробити це буде складніше. 

17 липня Лондон повідомив про 54,7 тисячі випадків зараження коронавірусом та 41 летальний випадок з вірусом протягом доби. Цього дня Великобританія опинилася на першому місці у світі за добовим приростом заражень: за нею йшли Індонезія з 51,9 тисячі та Індія з 41,3 тисячі інфікованих за добу, випливає з даних на сайті Worldоmeter. 18 липня у Лондоні повідомили про понад 48 тисяч заражень та 25 летальних випадків за добу.

Читайте також: У Великобританії погіршується ситуація з коронавірусом

Дивитись відео 06:20

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021)

Дивитись відео 01:52

Теорія змови проти науки: чому щеплення від COVID-19 нікого не намагнічує (23.06.2021)

Також за темою

13.02.2020 *** Cabinet reshuffle. Chancellor of the Exchequer Sajid Javid arriving in Downing Street, London, as Prime Minister Boris Johnson reshuffles his Cabinet. Picture date: Thursday February 13, 2020. See PA story POLITICS Reshuffle. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:50305613 |

Глава МОЗ Великобританії заразився коронавірусом 18.07.2021

Саджид Джавід має щеплення від COVID-19. Напередодні Великобританія опинилась у світових лідерах за кількістю заражень коронавірусом протягом доби і зафіксувала добовий приріст у 54,7 тисячі випадків.

July 5, 2021, London, England, United Kingdom: UK Prime Minister BORIS JOHNSON walks in to 9 Downing Street ahead of a press conference where he is expected to announce lifting of covid restrictions such as mask wearing and social distancing from 19th of July. (Credit Image: Â© Tayfun Salci/ZUMA Wire

В Англії з 19 липня скасують майже всі COVID-обмеження 12.07.2021

У Англії з 19 липня скасують обов'язковий масковий режим, дотримання дистанції й вимоги щодо роботи з дому.

Britain's Prime Minister Boris Johnson gives an update on relaxing restrictions imposed on the country during the coronavirus covid-19 pandemic at a virtual press conference inside the Downing Street Briefing Room in central London on July 5, 2021. - Prime Minister Boris Johnson will on Monday unveil a plan to lift most if not all of England's pandemic restrictions from July 19, as he urged the public to learn to live with the coronavirus. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP)

Джонсон пообіцяв скасування з 19 липня усіх протиепідемічних заходів у Англії 05.07.2021

На території Англії скасують зокрема обов'язковий масковий режим, дотримання мінімальної дистанції й вимоги щодо роботи з дому, пообіцяв прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Реклама

Докладно

Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

Це місце, що стало епіцентром катастрофи, завжди приваблювало туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.  

Будівля Суду Європейського Союзу

"Газпрому" дозволили 50 відсотків потужностей газогону OPAL

Суд ЄС в Люксембурзі залишив в силі ухвалене 2019 року рішення про правила користування газопроводом OPAL.  