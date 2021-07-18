Борис Джонсон самоізолювався, закликав британців до обачності щодо вірусу

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у неділю, 18 липня, напередодні скасування COVID-обмежень в Англії закликав британців зберігати розсудливість та пам'ятати про ризики зараження коронавірусом.

"Будь ласка, будь ласка, будьте обережні і підійдіть завтра до наступного кроку з усією розсудливістю та повагою до інших людей та пам'ятайте про ризики, які хвороба продовжує нести", - сказав він у відеозверненні, цитує інформагенція AFP.

Сам Джонсон, а також міністр фінансів Ріші Сунаком повинні самоізолюватися після контакту 16 липня з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом, який отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

При цьому спершу речник Даунінг-стріт заявив, що Джонсон і Сунак продовжать працювати у своїх офісах, самоізолюючись поза роботою. Утім, після критики громадськості речник повідомив, що політики не працюватимуть в офісах та перебуватимуть на самоізоляції.

Борис Джонсон у зверненні також закликав британців ставитися з повагою до системи відстежування контактів у часи, коли поширення коронавірусу знову прискорилося. Водночас він вкотре став на захист рішення скасувати майже всі COVID-обмеження у Англії, зазначивши, що восени чи взимку зробити це буде складніше.

17 липня Лондон повідомив про 54,7 тисячі випадків зараження коронавірусом та 41 летальний випадок з вірусом протягом доби. Цього дня Великобританія опинилася на першому місці у світі за добовим приростом заражень: за нею йшли Індонезія з 51,9 тисячі та Індія з 41,3 тисячі інфікованих за добу, випливає з даних на сайті Worldоmeter. 18 липня у Лондоні повідомили про понад 48 тисяч заражень та 25 летальних випадків за добу.

Читайте також: У Великобританії погіршується ситуація з коронавірусом