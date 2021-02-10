 Більше 10 мільйонів українців користуються ″Дією″ - Федоров | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2021

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Більше 10 мільйонів українців користуються "Дією" - Федоров

За словами міністра цифрової трансформації, від початку епідемії COVID-19 в Україні кількість користувачів державними послугами онлайн збільшилася у п'ять разів.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (фото з архіву)

Уже більше 10 мільйонів українців користуються додатком і порталом "Дія". Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", який відбувся у середу, 10 лютого.

"Дуже цікаво, що під час (епідемії. - Ред.) коронавірусу в п'ять разів збільшилася кількість користувачів державними послугами онлайн", - наводить слова міністра інформаційна агенція "Українські новини".

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Федоров анонсує paperless вже з вересня

Також міністерство цифрової трансформації планує з вересня цього року запустити в Україні так званий режим paperless (безпаперового документообігу), додав Федоров. "З 1 вересня за ініціативою президента ми плануємо після ухвалення закону ввести режим paperless - це коли держава не матиме права вимагати паперові документи, якщо інформація є в реєстрах", - пояснив він.

Головною ж метою його відомства є 100-відсоткова доступність державних послуг онлайн, додав міністр. Наступним етапом після paperless, за словами Федорова, мають стати послуги без участі чиновників.

Мінцифри збирає електронні заявки на вакцинацію

Також глава відомства розповів, що міністерство цифрової трансформації України збирає електронні заявки на вакцинацію від коронавірусу, аби сформувати карту попиту на вакцину від COVID-19. Це, за його словами, має допомогти в організації подальшої логістики постачання препаратів та початку процесу масового щеплення.

"Дуже важливо спрогнозувати, якою буде потреба на кожному з етапів вакцинації в кожному регіоні та місті для того, щоб правильно організувати всі логістичні процеси, змоделювати й організувати операційну частину. Тому що деякі вакцини мають певні критерії використання, і це треба правильно спрогнозувати", - пояснив Федоров.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом 2021-го та на початку 2022 року планується охопити вакцинацією від COVID-19 більше половини населення. За його словами, в Україну надійдуть вакцини від чотирьох компаній. "Ми домовилися про поставку в Україну вакцини від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa та Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці", - розповів президент.

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