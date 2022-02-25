Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook

Роскомнагляд (РКН) частково обмежив доступ до соціальної мережі Facebook, яку Генпрокуратура Росії визнала "причетною до порушення прав та свобод росіян". "Відповідно до рішення Генеральної прокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом, відповідно до закону, вживаються заходи часткового обмеження доступу", - йдеться у повідомленні, викладеному на сайті відомства.

Часткове блокування пояснюється тим, що 24 лютого Facebook обмежив акаунти чотирьох російських ЗМІ - телеканалу "Звезда", РИА "Новости", "Лента.ру" і "Газета.ру". Регулятор зазначив, що соцмережа проігнорувала вимоги РКН зняти обмеження та пояснити причину їхнього запровадження. Загалом, за даними Роскомнагляду, з жовтня 2020 року зафіксовано "23 випадки подібної цензурі щодо російських ЗМІ" з боку Facebook.

Обмеження проти сторінок російських ЗМІ

Раніше РИА "Новости" повідомило, що Facebook наклав обмеження на сторінку агентства терміном на 90 днів через поширення "хибної інформації". Що це за інформація - не уточнювалося. З аналогічної причини Facebook запровадив обмеження проти облікового запису телеканалу "Звезда".

Сам телеканал повідомив, що це сталося після публікації новин щодо офіційних повідомлень міноборони Росії, що стосуються "військової операції" в Україні. На Facebook розміщено прев'ю одного з постів з попередженням "Частково хибна інформація. Розглянуто незалежними експертами з перевірки фактів".

Віцепрезидент Meta Нік Клегг повідомив, що його компанія відмовилася виконувати вимогу російської влади щодо сторінок ЗМІ РФ у Facebook. Вчора російська влада зажадала від нас припинити незалежну перевірку фактів та маркування контенту, розміщеного у Facebook чотирма російськими державними ЗМІ. Ми відмовилися. В результаті вони оголосили, що обмежують використання наших послуг", - написав Клегг у своєму мікроблозі у Twitter.

За словами віцепрезидента Meta, звичайні росіяни використовують програми компанії для самовираження та організації дій. "Ми хочемо, щоб їх голоси залишалися почутими, щоб вони ділилися тим, що відбувається, та організовувалися через Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger", - написав він.