У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle

У Білорусі заблокували сайт німецької медіакомпанії Deutsche Welle. У четвер, 28 жовтня, сайт не відкривався, натомість з'являлася стандартна заглушка міністерства інформації країни про обмеження доступу до сайту.

Інтернет-провайдери по-різному блокують сайт. Зокрема, при вікритті сайту через провайдер "Белтелеком" з'являється плашка про блокування. З мобільного телефону портал поки що відкривається, повідомляють джерела DW в Білорусі.

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Раніше того ж дня в Білорусі перестали відкриватися сайти інших ЗМІ - видань "Настоящее время і "Новый час".