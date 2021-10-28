 У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2021

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Новини

У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle

Сайт DW перестав відкриватися в Білорусі при спробі зайти на нього через більшість провайдерів.

Штаб-квартира DW у Бонні

Штаб-квартира DW у Бонні

У Білорусі заблокували сайт німецької медіакомпанії Deutsche Welle. У четвер, 28 жовтня, сайт не відкривався, натомість з'являлася стандартна заглушка міністерства інформації країни про обмеження доступу до сайту.

Інтернет-провайдери по-різному блокують сайт. Зокрема, при вікритті сайту через провайдер "Белтелеком" з'являється плашка про блокування. З мобільного телефону портал поки що відкривається, повідомляють джерела DW в Білорусі.

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Раніше того ж дня в Білорусі перестали відкриватися сайти інших ЗМІ - видань "Настоящее время і "Новый час".

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